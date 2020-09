Rund 38 000 Schüler gibt es in Mannheim – und ab Montag werden die allermeisten von ihnen wieder gleichzeitig ihre Bildungsstätten besuchen. Sie werden gemeinsam mit vielen anderen Bus oder Bahn fahren, mit ihren Mitschülern im Klassenraum sitzen, Sport machen, die Pausen verbringen. Kann das alles unter Pandemie-Bedingungen funktionieren? Welche Regeln gelten, welche Vorkehrungen wurden getroffen? Wenig Gesprächsstoff gibt es beim Info-Abend „Schule und Corona“ des CDU-Ortsverbands Oststadt/Schwetzingerstadt am Mittwochabend jedenfalls reichlich. Man wolle den Bürgern Information bieten, sagt Stadtrat Thomas Hornung zur Begrüßung. Sie sollten aber auch der Verwaltung Anregungen mitgeben können.

Maskenpflicht nicht überall

Frank Schäfer, Direktor am Staatlichen Schulamt Mannheim, gibt einen Überblick über die Regeln zum nächsten Schuljahr: Eine Maskenpflicht gilt an den weiterführenden Schulen auf allen „Begegnungsflächen“ wie Höfen und Fluren. „Nur wenn die Kinder im Klassenraum sitzen, können die Masken abgenommen werden.“ Keine Pflicht für das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes gilt dagegen an Grundschulen. Musik- und Sport-Unterricht werden ab Montag wieder möglich sein. Orchester- und Chorbetrieb sind jedoch weiter untersagt: Diese Angebote werden in der Regel von Schülern unterschiedlicher Klassen besucht – und die sollen sich derzeit möglichst nicht begegnen.

Schäfer spricht von einer „großen Herausforderung für alle Beteiligten“. Die Schulleitungen müssen sich zum Beispiel überlegen, wie sie die Pausenzeiten entzerren. Zudem schreibt das Land vor, dass alle 45 Minuten gelüftet werden muss. Das Säubern von Kontaktflächen wie etwa Türklinken während der Unterrichtszeit sei nicht von den Reinigungsfirmen zu leisten, sagt Hans-Jürgen Heißner, stellvertretender Leiter des städtischen Fachbereichs Bildung. „Das ist logistisch nicht möglich. Ich denke, es ist zumutbar, dass die Lehrkräfte oder auch die Schüler das übernehmen.“

In der von CDU-Bezirksbeiratssprecher Bernhard Juretzek moderierten Diskussion äußern die Gäste auch viel Kritik und Frust. Gerade mit Blick auf das vergangene halbe Jahr. Sie sei zur Expertin für „Home Schooling“ geworden, sagt Bezirksbeirätin Antje Siebler. Nun wünsche sie sich mehr Offenheit der Schulen und bessere Kommunikationswege. Gesche John, Elternbeirätin am Liselotte-Gymnasium, beklagt im kompletten Bildungsbereich eine „Riesenmangelverwaltung an ganz vielen Stellen“.

Bei ihr sei viel Vertrauen verspielt worden, berichtet die Mutter eines Kindes, das Risikopatient ist. „Man hat uns vier Monate lang allein gelassen.“ Und Peter Neumann fragt, was es bringe, Kinder und Jugendliche mit Tablets oder Laptops auszustatten, wenn viele Schulen kein W-LAN hätten und viele Lehrkräfte auf die Arbeit im digitalen Zeitalter nicht eingestellt seien. Eine andere Besucherin findet es falsch, zuerst auf die digitale Ausstattung zu schauen. „Der persönliche Kontakt ist viel zu kurz gekommen“, sagt die Pädagogin über die Zeit der Schulschließungen. „Es gibt auch eine seelische Gesundheit von Kindern, auf die man achten muss.“

Frank Schäfer äußert dafür volles Verständnis. Er hofft nicht, dass viele Eltern in Zukunft von dem Recht Gebrauch machen, ihr Kind weiterhin zu Hause per Fernunterricht unterrichten zu lassen. Die Vertreter von Stadtverwaltung und Schulamt werben aber auch für etwas Optimismus: Gerade bei der Digitalisierung gehe nun vieles schneller voran als unter normalen Bedingungen.

Praxistest am Montag

Hans-Jürgen Heißner weist darauf hin, dass die Stadt drei Millionen Euro bekommen habe, um mobile Endgeräte für Schüler anzuschaffen, die nicht über Tablet oder Laptop verfügen. „Die Pandemie verlangt kreative und ungewohnte Lösungswege“, sagt Schäfer. „Wir haben ganz zentrale Schritte auf den Weg gebracht, um diese Situation gut zu beherrschen.“ Der Praxistest folgt am Montag.

