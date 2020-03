Herausforderung Klimaschutz

Der menschengemachte Klimawandel ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Doch den Forderungen nach sofortiger Reduzierung von CO2-Emissionen ständen oft Sorgen um die betroffenen Arbeitsplätze gegenüber, so die SPD Mannheim. Lässt sich dieser Gegensatz überhaupt lösen? Am Dienstag, 10. März, ab 19.30 Uhr, diskutieren der Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei, Jale Tosun vom Institut für Politische Wissenschaft der Universität Heidelberg, Oberbürgermeister Peter Kurz, Klaus Stein von IGMetall Mannheim und die Organisation Fridays for Future diese Frage im Casino des Capitols. Alle Interessierten sind eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. soge

