Herberger hat Mao gelesen

Über die Trainerlegende Seppl Herberger ist in seiner Heimatstadt Mannheim eigentlich schon alles gesagt – oder doch nicht? Anlässlich seines 120. Geburtstages hat das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund eine Ausstellung konzipiert, die Herberger von einer bislang unbekannten Seite zeigt: als eifrigen Leser, der das Gelesene auf ungewöhnliche Weise rezipiert und neu arrangiert hat.

Auf Grundlage seines Nachlasses und der 1500 Bände umfassenden Bibliothek Herbergers bietet die Ausstellung „Herbergers Welt der Bücher“ neue Einblicke in sein Denken und die Entstehung seiner Spielkonzepte. So finden sich in seinem Bücherschrank die Aphorismen des Kommunikationspapstes Carnegie neben den strategischen Schriften des Preußen Clausewitz und Maos Guerilla-Ratschlägen. Die vielen Notizen und markierten Textpassagen in seinen Büchern zeugen nicht nur von Herbergers konzentrierter Auseinandersetzung mit der Lektüre – sie lassen sich auch unmittelbar mit seinem strategischen Denken in Verbindung bringen.

Die Ausstellung zeigt eine Auswahl aus Herbergers Bibliothek sowieso bedeutsame Archivalien aus seinem Nachlass. Sie ist vom 11. Juni bis 31. Juli 2018 täglich zu den Öffnungszeiten im Bibliotheksbereich A3 (A3, 6-8), 2. OG zu sehen.