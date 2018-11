Herbstkonzert mit jungem Solisten

Das Orchester des TSV Mannheim lädt morgen, 4. November, um 15 Uhr zu seinem Herbstkonzert in die große Halle des TSV-Sportzentrums am Hans-Reschke-Ufer 4a ein. Unter der Leitung seines Dirigenten und Primas Ionel Ungureanu präsentiert das Orchester bekannte Melodien von Johann Strauss, Franz Lehár, Emmerich Kálmán, Carl Millöcker und anderen. Die Solisten sind Sopran Galina Rosert, Bassbariton Rolf Richter, Tenor Peter Hummel und an der Trompete Bernd Schinke sowie der erst zehnjährige Leo Bosch. Moderiert wird der musikalische Nachmittag von Stephanie Pichl. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. mor

