Herbstmarkt fällt wegen Corona aus

Nach dem erfolgreichen Verlauf von Wein und Genuss Anfang des Monats September war die Werbegemeinschaft Mannheim City eigentlich sehr zuversichtlich, im Oktober auf den Kapuzinerplanken auch den Herbstmarkt durchführen zu können. Doch daraus wird nun doch nichts.

Die Werbegemeinschaft hat sich dazu entschlossen, die Veranstaltung abzusagen. „Das tut uns außerordentlich Leid, hat aber anders keinen Sinn“, erklärte deren Vorsitzender, Lutz Pauels. „Die Auflagen sind so hoch und würden so hohe Kosten verursachen, dass das für uns und die Standbetreiber nicht machbar ist.“

Risiko zu groß

Anders als Wein und Genuss, das in einem eingegrenzten Bereich stattgefunden hatte, war der Herbstmarkt in einer Kombination aus Verkaufs- und Gastronomieständen geplant – mit entsprechend hohem Aufwand, um für Aussteller und Gäste die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können. „Das ist aber kein Vorwurf an die Stadt“, betont Pauels.

Bei Wein und Genuss, das die erste größere Veranstaltung in der Innenstadt seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie war, hatte das Sicherheits- und Hygienekonzept gut funktioniert. Auch die Stadt war mit dem Ablauf der Veranstaltung zufrieden. Wirtschaftlich musste die Werbegemeinschaft die Veranstaltung jedoch bezuschussen. Auch der Herbstmarkt wäre nicht ohne Zuschuss ausgekommen. „Wenn dann vielleicht auch noch das Wetter schlecht ist, ist das Risiko einfach zu groß“, so Pauels. cs

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020