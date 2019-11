Herbstsynode wählt Ralph Hartmann erneut zum Dekan

Hannelore Dänzer (v.l.), Ralph Hartmann und Jochen Cornelius-Bundschuh nach der Wahl. © Evangelische Kirche

„Kein leichter Job“ – das war einer der ersten Sätze, die Ralph Hartmann nach seiner Wahl zum neuen evangelischen Dekan im Juli 2011 dem „Mannheimer Morgen“ sagte. Er wusste damals schon, dass der Kurs seines Vorgängers Günter Eitenmüller auch weiterhin „mit Schmerzen verbunden“ sein werde. Er meinte damit vor allem die Reformen mit Haushaltskonsolidierung und Strukturveränderungen. „Zu 100 Prozent“ aber, auch das sagte Hartmann damals, wolle er „Pfarrer und Seelsorger“ sein.

Im Frühjahr 2020 ist seine erste Amtszeit vorüber, an die sich die nächste anschließt: Am Freitagabend wählte die Synode ihn – als einzigen Kandidaten – für die nächsten acht Jahre erneut zu ihrem Dekan. Hartmann erhielt in der geheimen Wahl 70 Stimmen der 83 anwesenden, stimmberechtigten Synodalen (dem höchsten Entscheidungsgremium mit einer Mehrheit von Ehrenamtlichen). 82 hatten ihre Stimme abgegeben, davon waren zwei Stimmen ungültig, und es gab zehn Enthaltungen.

Synode auch am Samstag

Hartmann bedankte sich nach der Wahl für das Vertrauen, Synodenvorsitzende Hannelore Dänzer sagte: „Wir sind mit diesem Dekan auf einem exzellenten Weg.“

Für das Amt auf Zeit schlägt der Landesbischof nach Beratung mit dem Stadtkirchenrat Kandidaten vor. Für Mannheim hatte es nur einen Bewerber gegeben: den amtierenden. Bei der zweitägigen Herbstsynodensitzung, die am Freitag mit einem Gottesdienst in der Dreieinigkeitsgemeinde (Sandhofen) begann, betonte Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh, dass es gut gelungen sei, die „Kirche in die neue Zeit zu bringen“. Dazu habe der Dekan viel beigetragen.

Cornelius-Bundschuh nannte in seiner Rede vier Punkte, die die Arbeit eines Dekans kennzeichnen: Leitung („den Blick auf den großen Laden haben“), Personalverantwortung („Menschen mitnehmen“), Gesicht für die Öffentlichkeit sein („Gerade in Mannheim wichtig“), und es sei insgesamt „ein guter Theologe“ notwendig. Mit Blick auf diese vier Felder schlug er Ralph Hartmann den Synodalen für eine zweite Amtszeit vor.

Das „Wir“ betont

Hartmann blickte in seiner Ansprache auf die acht Jahre als Dekan in Mannheim zurück, überwiegend „mit Stolz über das, was wir hier auf den Weg bringen“. Er sei leidenschaftlich gerne hier und werde es auch weiter sein, sagte der 54-Jährige, der oft das „Wir“, das Miteinander in der Kirche, als wichtiges Element betonte.

Hartmann (54) ist in Mannheim geboren und aufgewachsen. Am Moll-Gymnasium machte er 1985 Abitur, ehe er nach einem Auslandsaufenthalt in Indien sein Studium der evangelischen Theologie in Heidelberg aufnahm. Als Pfarrvikar und Pfarrer war er in Stutensee-Blankenloch tätig.

Vor seiner Rückkehr nach Mannheim als Dekan (Beginn: April 2012) arbeitete Hartmann in der betrieblichen Bildung der Daimler AG und im Evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe. Er ist mit einer Pfarrerin verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Die Synode geht am Samstag um 9 Uhr in der Dreieinigkeitsgemeinde in Sandhofen weiter. Sie ist öffentlich. Unter anderem stehen die Eckdaten des Doppelhaushaltes 2020/2021 auf der Tagesordnung.

