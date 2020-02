Heringsessen bei der ML

Die Fraktion Freie Wähler – Mannheimer Liste/Mittelstand für Mannheim lädt an diesem Mittwoch, 26. Februar, zum traditionellen politischen Aschermittwoch ein. Ab 16 Uhr geht es im Turf-Pavillon des Badischen Rennvereins auf der Waldrennbahn, Turfweg 15, in Seckenheim zur Sache. Begrüßt werden die Gäste von Holger Schmid und Vorsitzender Christiane Fuchs. Über Mannheim spricht dann Fraktionsvorsitzender Achim Weizel. Einen Blick über die Mannheimer Stadtgrenzen hinaus wirft Marc Weigel: „Freie Wähler für die Metropolregion“ lautet das Thema des Gastredners. Er ist seit 1. Januar 2018 Oberbürgermeister in Neustadt an der Weinstraße und gehört seit 1994 der Freien Wählergruppe in Neustadt an. Von 2009 bis 2014 war er Beigeordneter und Kulturdezernent der Stadt. Das Schlusswort spricht der Mannheimer Stadtrat Roland Weiß. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Hans Heider und Christian Schimarski.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020