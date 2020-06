Hermann steht Rede und Antwort

Am Dienstag, 30. Juni, um 20 Uhr lädt Landtagsabgeordnete Elke Zimmer von den Grünen erneut zu einem digitalen „ZimmerGespräch“ ein. Als Gast steht diesmal der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Bild) Rede und Antwort. Unter dem Titel „2030: Zukunft der Mobilität“ soll es in dem Gespräch darum gehen, wie weit das Land Baden-Württemberg bei der Verkehrswende bereits gekommen ist und an welchen wichtigen Stellschrauben jetzt gedreht werden muss, um das Ziel einer bezahlbaren, sicheren, bequemen und natürlich umweltfreundlichen Mobilität zu erreichen. Alle, die dabei sein wollen, können sich per Mail für das Gespräch anmelden: elke.zimmer@gruene.landtag-bw.de. red/ Archivbild: Markus Mertens

Info: Infos zur Veranstaltung unter www.elkezimmer.de

