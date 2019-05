Herrdegen liegt bei der CDU vor Kranz

Durch das Kumulieren und Panaschieren haben die Wähler die Bewerberlisten der Parteien teilweise kräftig verändert. In manchen Fällen sorgte das dafür, dass bisherige Stadträte dem neuen Gemeinderat nicht mehr angehören. Eine Auswahl der Besonderheiten:

Grüne: Spitzenkandidatin Melis Sekmen bekam so viele Stimmen wie sonst niemand bei der Wahl. Gabriele Baier zog auf der Grünen-Liste von Position 3 aus an ihrem Fraktionschef Dirk Grunert vorbei. Der Neckarstädter Musiker Markus Sprengler machte vier Plätze gut und schaffte es damit gerade noch in den neuen Gemeinderat.

SPD: Hier legten zwei Frauen und ein Mann gewaltige Sprünge hin. Stadträtin Helen Heberer stürmte von Listenplatz 16 auf Rang 4 nach der Auszählung, ihre Wallstadter Kollegin Claudia Schöning-Kalender katapultierten die Wähler von 18 auf 7. Und der Parteichef und Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei erreichte von Listenplatz 47 das achtbeste Ergebnis seiner Partei. Stadträtin Heidrun Kämper rutschte dagegen von Platz 10 auf 11 – und schaffte es deshalb nicht mehr in den Gemeinderat. Das gilt auch für Nazan Kapan und Joachim Horner.

CDU: Neuling Martina Herrdegen holte bei den Christdemokraten die meisten Stimmen – rund 9300 mehr als Spitzenkandidat und Fraktionschef Claudius Kranz. Ähnlich wie vor fünf Jahren machte Egon Jüttner 14 Plätze gut und landete auf Position 5. Auch Parteichef Nikolas Löbel sprang von Listenplatz 12 auf 2. Von Listenplatz 13 auf Position 9 rückte REM-Generaldirektor Alfried Wieczorek vor. Er würde damit dem neuen Gemeinderat angehören, kann das Mandat als Leiter eines städtischen Eigenbetriebs laut Gemeindeordnung aber nicht annehmen. Deswegen zieht mit Thomas Hornung der nächste auf der Liste in den Gemeinderat ein. Wieczorek ist erster Nachrücker, wenn nach seiner Pensionierung als REM-Direktor ein Mitglied der CDU-Fraktion ausscheiden sollte. Der langjährige Stadtrat Steffen Ratzel dagegen rutschte von Listenplatz 6 auf 11 und wird dem neuen Gremium nicht mehr angehören – genauso wie Bernd Kupfer.

AfD: Die beiden AfD-Spitzenkandidaten Rüdiger Ernst und Rainer Kopp fielen bei der Wahl deutlich zurück und schafften es nicht in den Gemeinderat. Am besten schnitt bei der AfD der Rheinauer Polizeibeamte Jörg Finkler ab.

Sonstiges: Wie 2014 schaffte es Roland Weiß bei der Mannheimer Liste von Platz 48 auf 3. Bei der Linken rutschte Kreisverbandschef Denis Ulas von Position 3 auf 4 – und musste deshalb der Studentin Hanna Böhm den Vortritt in den Gemeinderat lassen. Ähnlich ging es dem FDP-Kreischef Florian Kußmann: Kathrin Kölbl zog an ihm vorbei – und direkt in den Gemeinderat.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019