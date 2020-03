Herrenessen abgesagt

Die Verleihung der 53. „Mannheimer Kochschürze“ wird verschoben. Eigentlich sollte der schwäbische Kabarettist Christoph Sonntag damit am Montag, 9. März, geehrt werden. Doch nun hat Bert Schreiber, Gründer und Leiter der „Rustikalen Feinschmeckerchuchi“, das traditionsreiche „Mannheimer Herrenessen“ verschoben. Er habe sich aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Infektionen „schweren Herzens” dazu entschlossen, so Schreiber. Die seit mehr als fünf Jahrzehnten stattfindende Veranstaltung mit 111 handverlesenen prominenten Männern im MVV-Casino will Schreiber aber „auf alle Fälle in der zweiten Jahreshälfte 2020 nachholen“ und den Termin rechtzeitig bekanntgeben. „Wir haben uns auf einen gemeinsamen schönen Abend gefreut, so blicken wir nun mit Vorfreude auf ein gesundes Wiedersehen,“ so Schreiber.

Auch das Theresienkrankenhaus hat wegen der Aufregung um das Coronavirus einen für diesen Samstag geplanten Diabetes-Informationstag abgesagt. Patienten, Angehörige und Interessierte waren ursprünglich eingeladen, sich von 10 bis 14 Uhr über die Volkskrankheit zu informieren. Der Tag soll nachgeholt werden, ein neuer Termin steht noch nicht fest. pwr/sma

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020