Herschelbad montags zu

Die Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke sorgen für einen Ansturm auf Mannheims Freibäder. Um das Personal in den vier Einrichtungen – Herzogenriedbad, Carl-Benz-Bad auf der Gartenstadt, Parkschwimmbad Rheinau und Freibad Sandhofen – zu unterstützen, werden Mitarbeiter aus den Hallenbädern abgezogen. Deshalb ändern sich ab diesem Montag (1. Juli) die Öffnungszeiten im Herschelbad. Das teilt Katharina Gumbmann, Leiterin der Schwimmbäder, mit.

Montags bleibt das Herschelbad geschlossen, dienstags bis sonntags wird es bis 14 Uhr geöffnet sein. Die Sauna schließt ab diesem Montag. Während die Hallenbäder auf der Vogelstang und Waldhof-Ost bereits in der Revisionszeit sind, beginnt die Sommerpause im Herschelbad am Montag, 15. Juli, und im Gartenhallenbad Neckarau am Dienstag, 30. Juli. Wegen der Hitzewelle hatte der Fachbereich Sport und Freizeit bereits in der vergangenen Woche entschieden, Herzogenried- und Carl-Benz-Bad länger als gewohnt zu öffnen (wir berichteten). Bis zum vergangenen Samstag konnte täglich bis 21 Uhr geschwommen und geplanscht werden. Weitere Informationen gibt es am Service-Telefon des Fachbereichs Sport und Freizeit unter 0621/2 93 40 04. red/lok

