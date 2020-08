Herumliegender Müll stört Naturliebhaber

Ein halb überwuchertes Schild signalisiert das Ende des Rheinauer Hafengebietes, ein weiteres weist auf das Naturschutzgebiet Backofen-Riedwiesen hin. Es bittet die Besucher, auf den Wegen zu bleiben, kein Feuer zu machen und nicht zu lagern. Dann beginnt die Wildnis, ein schmaler Pfad führt zur Schweinebucht. Und genau diese Ecke auf den Kiesbänken zwischen Auwald und dem malerisch vorbei fließenden Rhein hat sich an den heißen Tagen zur Partymeile entwickelt, das sagte der zuständige Jagdpächter Heinrich Koch vergangene Woche dem „MM“. Er spricht von Dutzenden Lagerfeuern jeden Abend.

„Partymeile?“ Die Bedienungen im Restaurant „Heimat“ beim Motoryacht-Club Kurpfalz sehen das nicht so. „Hier ist alles ruhig, wir haben noch nie etwas mitbekommen.“ Direkt gegenüber liegt die Halbinsel, die die sogenannte Schweinebucht im Naturschutzgebiet begrenzt. Am Samstagabend ist es dort jedoch romantisch ruhig. Die Brühlerin Petra Hettler ist mit ihrem angeleinten Hund und ihrer Tochter fast alleine am Rhein: „Party hab ich keine gesehen“, sagt sie, aber die Müllberge seien ihr aufgefallen. „Im Wald liegt Grillgut, Aluschalen mit Essensresten und überall Glasscherben.“ Sie hat Verständnis, dass junge Menschen feiern. Aber sie fordert mehr Anstand, aber auch mehr Kontrollen und Mülleimer.

Ein Ehepaar aus Rheinau-Süd, das mit seinen Hunden auf der Halbinsel unterwegs ist, zeigt ebenfalls Verständnis. „Diesen Sommer ist wegen Corona vieles anders. Die Leute können nicht wegfahren, die Clubs sind geschlossen, auch die Freibäder in Brühl und Ketsch sind wegen Corona geschlossen.“ Deswegen kämen eben mehr Menschen an die Schweinebucht. „Party? Hier?“ Ein junges Pärchen lacht bei der Frage danach nur: „Am Altriper Ufer auf der anderen Rhein-Seite ist Party, das hier ist nichts dagegen, hier ist es ruhig.“

Viele Feuerstellen lange ungenutzt

Auch drei Jugendliche, die ihre Körper auf den Kiesbänken bräunen, lachen nur. Die Mannheimer wollen ihre richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen, so wie die meisten Besucher auf der Halbinsel. Sie sind oft hier, „30 Leute sind hier maximal, das ist schon viel, meistens sind es Hundehalter“. Doch es komme auch vor, dass es voller ist - sie sprechen von Einzelfällen. Relaxen, chillen, dafür sind sie gekommen. Ihre Musikanlage wummert. Auf die Frage, wo sie nachher Party machen, antworten sie: „Wir gehen später noch in den Jungbusch.“

Entspannt geht es auch bei einer Gruppe Brühler und Rohrhöfer zu, die nach eigener Aussage fast jeden Tag die Sonne auf den Kiesbänken genießen und diesen „schönen Flecken hier“ als Geheimtipp bezeichnen. Ja, es kämen momentan ein paar mehr Menschen als sonst. Aber, „eine wilde Party haben wir noch nicht erlebt“. Dennoch erzählen sie, dass sie hin und wieder schon mal Müll haben einsammeln müssen. Auch Daniel, ein Angler, der in der Schweinebucht oft unterwegs ist, lacht nur bei dem Wort „Partymeile“. Er sagt: „Die Motorsportler sind das Problem, mit ihren Jetskis geben die Gas, fahren Rennen.“ Und der Müll sei ein Problem, den die Leute zurücklassen. Er ist hier großgeworden, kennt die Gegend. Jedes Jahr im Sommer sei das hier so. „Das ist nicht Neues.“

Beim Rundgang über die fast menschenleere Halbinsel finden sich vereinzelte Steinkreise - Feuerstellen. Viele davon sind schon länger nicht mehr benutzt worden. An einer Stelle liegen ein paar Tetrapacks Roséwein herum, irgendwo eine leere Flasche Mosel-Riesling. Spät am Abend gibt es dann doch eine Party: Marko und Sascha feiern Geburtstag, ein Dutzend Leute sind gekommen: „Wir sind vorbildlich, wir trennen hier schon unseren Müll und nehmen ihn wieder mit.“ Früher hätten sie am Rheinauer See gefeiert, aber dort ist es ihnen mittlerweile zu voll geworden.

