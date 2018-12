Herzliche Grüße zum Fest

Endlich ankommen – das war ihr größter Wunsch zu Weihnachten. Vor genau einem Jahr. Und nach 365 Tagen lässt sich nun glücklich sagen: Er ist für die neunjährige Maja, ihre kleine Schwester Julia sowie die Eltern Beata Jarosz und Tomasz Braton in Erfüllung gegangen. „2018 war ein gutes Jahr“, sagt die Mutter, strahlt übers ganze Gesicht, während sie Maja auf dem Arm hält – und im Hintergrund ein kleiner Baum mit seinen Lichtern für ein wenig Weihnachtsstimmung im Kinderzimmer sorgt.

Von dem schweren Schicksalsschlag, den die Familie kurz nach der Geburt von Maja erlebt, und der schwierigen Zeit im vergangenen Jahr ist nichts zu spüren. Doch mit fünf Monaten liefen plötzlich Majas Arme und Beine schwarz an, eine Blutvergiftung wahrscheinlich. Die Ärzte mussten amputieren. Das ist knapp neun Jahre her, Maja ist trotz allem ein glückliches Mädchen, die Familie lebt in Seckenheim, fühlt sich hier wohl. Doch dann kommt alles wieder anders.

Wegen Schimmel müssen sie ihre schöne Wohnung von jetzt auf gleich verlassen und leben fortan im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Kein Dauerzustand. Beate Jarosz trägt Maja nämlich jeden Tag mindestens zweimal samt Rollstuhl 40 Treppenstufen hoch – und muss währenddessen auch noch auf die kleine Julia achtgeben. Die Not ist groß – genauso wie die Hilfsbereitschaft der Mannheimer.

„Es ist überwältigend“

Viele berührt die Geschichte, die im „MM“ steht. Nach einem Dreivierteljahr ist klar: Es gibt eine neue Wohnung für die Familie, auch in Seckenheim, im Erdgeschoss, fast barrierefrei – nur fünf Stufen müssen überwunden werden, aber die Wohnungsbaugenossenschaft in dem Stadtteil genehmigt eine Rampe über den Balkon, damit ist alles gut zugänglich. Für Rüdiger Lapsit von der Baugenossenschaft war die Hilfe selbstverständlich: „Ich habe von dem Schicksal in der Zeitung gelesen. Dann wurde diese Wohnung von uns frei, die Familie hat sie sich angeschaut, und es passte, also alles prima“, fasste er im März kurz und knapp zusammen. Wenig später zieht die Familie ein – und kann sich neben der neuen Wohnung auch über viele Spenden freuen. Denn das Schicksal bewegt viele Leser des „MM“. Insgesamt mehr als 6000 Euro sind zusammengekommen – für Maja, für ihr weiteres Leben, dass alles gut wird. „Es ist überwältigend“, findet Tomasz Braton. „Danke – für alles“, ergänzt seine Frau. Es sind nur drei Worte, aber sie sagen alles. Ihr Blick, ihr Händedruck – bedarf keiner weiteren Erklärung. Das einzige, was noch fehlt, ist die Rampe. „Die kommt wohl im Frühjahr“, sagt Beata Jarosz. „Das ist das einzige Hin und Her, das noch gelöst werden muss“, sagt die CDU-Stadträtin Marianne Seitz, die sich für die Familie eingesetzt hat. Aber das ließe sich regeln. Anpacken ist das Motto – schon seitdem sie vom Schicksal der Familie gehört hat.

Marianne Seitz ist auch dabei, also wir die Familie kurz vor Weihnachten noch einmal besuchen. Maja sitzt in der Ecke des Sofas. Sie lacht, ruft „Hallo!“. In der Wohnung duftet es nach Mittagessen. Beata Jarosz kocht frische Maultaschen in der neuen Küche. Der Teig liegt ausgerollt auf der Arbeitsplatte, das kochende Wasser im Topf wartet auf ein paar fertige Nudeltaschen. „Lecker ist das“, sagt Julia. Maja stimmt ihr zu. Die Familie ist wirklich angekommen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018