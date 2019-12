Heuss-Anlage ab Samstag wieder frei

Die Arbeiten am fünften und damit letzten Bauabschnitt auf der Theodor-Heuss-Anlage werden – wie geplant – an diesem Freitag abgeschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Am Samstag, 21. Dezember, soll die sanierte Fahrbahn stadtauswärts dann für den Verkehr freigegeben werden. Dann werden auch alle Zufahrten zu den Parkplätzen auf dem Friedensplatz wieder geöffnet. Was fehlt, sind noch die Markierungen auf den Fahrbahnen. Die sollen, so heißt es von der Stadt, Anfang des kommenden Jahres aufgebracht werden, sofern es witterungsbedingt möglich ist. Restarbeiten auf der Heuss-Anlage sollen ebenfalls erst im neuen Jahr durchgeführt werden. Die sollen den Verkehrsfluss jedoch nicht beeinflussen. red/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019