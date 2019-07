Heuss-Anlage wird gesperrt

Nachdem die MVV die Leitungen saniert hat, beginnt an diesem Montag (29.) die Erneuerung der Fahrbahn der Theodor-Heuss-Anlage in Neuostheim. Während der Arbeiten, die in fünf Abschnitte unterteilt sind, wird die Verkehrsführung geändert, die Straße teilweise sogar gesperrt. Bis Ende des Jahres soll die 1,9 Millionen Euro teure Maßnahme abgeschlossen sein. Das teilt die Stadtverwaltung

...