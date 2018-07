Heute fallen wichtige Beschlüsse

Anzeige

Grünhof: Nach breiter Ablehnung für die Pläne eines zentralen Grünbetriebshofs inmitten eines Wohngebiets auf Spinelli ging vom Hauptausschuss keine Empfehlung an den Gemeinderat. Die Entscheidung wurde vertagt, denn auch der vorgeschlagene Kompromiss einer zweigeteilten Lösung (auf Spinelli und an anderer Stelle) fand keine Mehrheit. In einem offenen Brief hat sich mittlerweile die Bürgerinitiative „Lebenswertes Feudenheim“ an Oberbürgermeister Peter Kurz gewandt. Darin verweisen Wolfgang und Heike Reiser auf mehr als 1200 Unterschriften gegen die Pläne der Stadt und schlagen drei Alternativstandorte vor: das alte Turbinenwerk, freie Gewerbeflächen auf der Mallau sowie den kaum genutzten ABB-Parkplatz in der Dudenstraße.

B 38: Der Grundsatzbeschluss über den Rückbau der B 38 zu einem Stadtboulevard ist auf Antrag der CDU-Fraktion auf Herbst verschoben worden. Durch die geplanten Veränderungen mit städtebaulichen Auswirkungen ginge die Straßenbaulast vom Bund auf die Stadt über. Aus Sicht der Christdemokraten sind noch etliche Fragen ungeklärt.

Neuorganisation Geschäftskreise: Hier geht es um die Zusammenlegung mehrerer Fachbereiche aus den Dezernaten vier und fünf. Das Ganze hat das Ziel, aus den bislang getrennten Bereichen Tiefbau, Grünflächen, Stadtreinigung und Abfallwirtschaft auf Dauer einen gemeinsamen Eigenbetrieb zu machen. Der soll im Jahr 2020 die Arbeit aufnehmen und für eine schnellere und effizientere Erledigung der Aufgaben sorgen. bro/pwr/dir

