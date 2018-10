Heute heulen die Sirenen zur Probe

Heute sollen sie um 17 Uhr wieder heulen: die Mannheimer Sirenen. Zum zweiten Mal nach November 2017 gibt es einen stadtweiten Test, ob die Geräte im Notfall wirklich überall zu hören sind. Auch Ludwigshafen und Ilvesheim werden heute zur selben Uhrzeit ihre Sirenenanlagen testen, dort ist das aber schon Routine. Wir haben zu Mannheim die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Warum werden die lauten Signale erneut eingeschaltet, damit womöglich Leute erschreckt?

Das neue Sirenennetz ist jetzt ein Jahr alt, einen echten Alarm gab es bisher nicht. Tests „in regelmäßigen Abständen“ seien aber wichtig, „um die Bevölkerung mit dem Sirenensignal vertraut zu machen und auch die Funktionstüchtigkeit der Hörner überprüfen zu können“, erklärt Erster Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Christian Specht.

Was genau ist bei dem Probealarm heute zu hören?

Beim heutigen Test wie auch bei einem reellen Alarm ertönt eine Minute lang ein an- und abschwellender Heulton.

Wie war das Ergebnis des ersten Probealarms im November 2017?

Damals waren die Bürger ja ausdrücklich aufgefordert worden, sich zu melden, ob sie die Geräte hören. Die Stadt wollte wissen, ob ihre Berechnungen zur Ausbreitung des Schalls der seinerzeit ja völlig neuen Geräte richtig waren. Sofort setzte da eine, so hieß es damals, „unendliche Flut“ von Bürgerreaktionen per E-Mail, Telefon und über die städtische Internetseite ein – insgesamt rund 10 000 Rückmeldungen. „Diese überwältigend hohe Beteiligung hat uns sehr gefreut, da wir dadurch ein sehr gutes Bild zur akustischen Abdeckung durch die Sirenen erhalten haben“, so Christian Specht.

Und wie fiel dabei das Ergebnis aus?

Gut. „Es gab keine bestimmten Gebiete, in denen das Signal überwiegend nicht oder schlecht zu hören war“, sagt die Stadt. Die Anzahl der Personen, die angaben, das Signal weniger gut gehört zu haben, lag „im einstelligen Prozentbereich aller Rückmeldungen“. Bei der Auswertung durch die Abteilung Katastrophenschutz der Feuerwehr ergab sich dann, dass das akustische Signal von zwei Personen in der gleichen Straße unter gleichen Bedingungen (etwa im Haus mit geschlossenen Fenstern) in manchen Fällen unterschiedlich wahrgenommen wurde. Daher wolle man durch Probealarme „die Bevölkerung mit dem Signal vertraut zu machen“, so Specht.

Mussten irgendwo Geräte nachjustiert oder Standorte geändert werden?

Nein, laut Stadtverwaltung keine einzige.

Wie viele Sirenen gibt es und wo sind sie?

Insgesamt 65 Sirenen, davon wurden 53 auf Dächern montiert und für zwölf Anlagen spezielle Masten errichtet. Vor der Wahl der Standorte gab es detaillierte Berechnungen wonach die Trichter der Geräte so ausgerichtet werden, dass die Schallwellen sich gut und schnell ausbreiten können. Jede einzelne Warnanlage ist mit einem speziellen Rückmeldesystem ausgestattet, womit die Funktionstüchtigkeit aus der Leitstelle der Hauptfeuerwache kontrolliert wird. Darüber hinaus sind alle Sirenen mit Akkus versorgt, so dass sie auch bei einem Stromausfall noch circa vier Wochen lang alarmbereit sind.

Was soll man eigentlich machen, wenn plötzlich eine Sirene ertönt?

Eine Warnung bedeutet: zur Sicherheit Türen und Fenster schließen, sich per Radio oder Internet auf der Seite mannheim.de informieren. Parallel zu Sirenensignalen wird die Stadt künftig stets einen Warnhinweis über die Warn-Apps „Katwarn“ oder „Nina“ geben. „Katwarn“ und „Nina“ können kostenlos auf dem Smartphone installiert werden. Weitere Verhaltenshinweise für Notfälle gibt es in der Störfallbroschüre, die im vergangenen Jahr an alle Mannheimer Haushalte verteilt wurde oder unter folgendem Link zu haben ist: goo.gl/2oMtaf.

Was ist eigentlich mit den alten Sirenen passiert?

Nach Ende des Kalten Kriegs waren bis 1996 alle 188 mechanischen Motorsirenen im Stadtgebiet auf Kosten des Bundes demontiert worden. Sie erwiesen sich als defektanfällig und nicht zeitgemäß, denn sie konnten nur über eine analoge Telefonleitung aktiviert werden und hatten eine relativ geringe Lautstärke und Reichweite.

Warum wurde ein neues Sirenennetz geknüpft?

Erste Vorplanungen bei der Stadt gehen darauf zurück, dass Ende 2000 eine Wolke mit Phosphin-Substanzen bei der BASF in Ludwigshafen entwich. Sie wurde nach Sandhofen geweht. Damals gab es nur die Möglichkeit, die Bevölkerung durch Lautsprecherdurchsagen zu warnen – es handelte sich dabei aber um ein eng umgrenztes Gebiet. Die riesige Rußwolke, die 2013 nach einem Brand einer Ludwigshafener Lagerhalle über Mannheim hinweg zog, verängstigte jedoch Bürger nahezu in der gesamten Stadt. Da sollte man einerseits Fenster und Türen geschlossen halten, die Lautsprecherdurchsagen der Polizei lösten jedoch genau das Gegenteil aus. Zudem haben Sirenen den Vorteil, dass jeder durch das Signal aufmerksam wird – auch bei Sprachproblemen. 2015 bewilligte der Gemeinderat daher 1,35 Millionen Euro für neue Warngeräte. Neun Firmen hatten 400 000 Euro an Spenden beigesteuert.

