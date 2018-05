Heute Saisonstart in den Freibädern

Anzeige

Im Freibad Sandhofen mussten die veralteten Durchschreitebecken an den Duschen zwischen Liegewiese und Becken erneuert werden. Außerdem erhielt das Freibad eine neue Rutsche. Die in die Jahre gekommene Steinrutsche wurde durch eine sogenannte Breitwasserrutsche aus Kunststoff ersetzt. Das Modell ist knapp drei Meter breit, so dass mehrere Personen nebeneinander rutschen können. Gesamtkosten für die Investitionen in Sandhofen: rund 440 000 Euro. imo/lang

Info: Eintrittspreise und weitere Infos unter bit.ly/2k7pz2L

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.05.2018