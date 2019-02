Heute Urteil im Pflegeeltern-Prozess

Das Amtsgericht will heute gegen 13 Uhr das Urteil im Pflegeeltern-Prozess verkünden. Das Verfahren, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wurde, hatte am 13. Februar begonnen. Angeklagt ist ein Ehepaar, dass einen dreijährigen Jungen zu Pflege aufgenommen hatte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann den Jungen mindestens einmal geschlagen hat. Seine Ehefrau soll das Kind „gequält und misshandelt“ haben, heißt es in der Anklage. Das habe der Mann gewusst und dennoch nicht reagiert. Der Junge war im September 2017 unterernährt und mit mehreren Brüchen und Hämatomen ins Klinikum eingeliefert worden. Die Pflegeltern müssen sich wegen schwerer Körperverletzung und Misshandlung verantworten. Sie haben die Vorwürfe bisher bestritten. abo

