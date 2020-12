Hier kommt extra viel Freude in die Tüte

Was in der Papiertüte wohl drin sein mag? Melanie Kuhnert vom Verein SpieleMA möchte es nicht verraten. Nur so viel: 14 Gesellschaftsspiele für Kinder und Erwachsene. 200 solcher Tüten vergibt der Verein gratis an Mannheimer mit Familien- oder Sozialpass. Zur Tüte darf sich jeder noch ein weiteres Spiel aussuchen.

„Das mit Murmeln“, flüstert Max-Konstantin (3) seiner Mama Eva Neuner zu. „Wir haben sogar etwas mit Kugeln gesucht“, freut sich die Frau aus der Gartenstadt. Von der Aktion im Jugendkulturzentrum Forum an der Neckarpromenade habe sie von einer Freundin erfahren, die bereits am Dienstag dort war. „Ich hatte nach dem Haken gefragt – aber sie sagte mir, das es keinen gibt.“ Deshalb ist sie mit ihrem Sohn hierher gekommen und bedankt sich bei der Stadt und dem Verein für die Aktion: „Ein Dankeschön auch an die freiwilligen Helfer, sie sind wegen Corona einer gewissen Gefahr ausgesetzt.“ Doch die wurde mit den üblichen Regeln wie Maskenpflicht, begrenzte Personenzahl und Handhygiene weitgehend reduziert.

Aktion statt Messe

Eva Neuner wusste von der Spieleleihe, aber nicht, dass es auch viele Spiele für kleine Kinder gibt und hat sich gleich einen Mitgliedsausweis geben lassen. Das freute Melanie Kuhnert vom Vereinsvorstand, denn die Aktion soll das Angebot bekannter machen. Üblicherweise organisiert der Verein im Winter die Messe „Mannheim spielt“ mit bis zu 1000 Besuchern, was wegen der Pandemie ausfällt. Die hat Robert Sarnighausen nach eigenen Angaben in den vergangenen vier Jahren drei mal besucht. Er findet die Aktion „super“ und fragt gleich nach einer Spendenkasse: „Wenn es das Portemonnaie zulässt, kann man für eine Tüte mit Spielen ruhig etwas da lassen.“ Sonst kauft er oft auf dem Flohmarkt Gesellschaftsspiele für Erwachsene. Mit Arbeitskollegen findet alle 14 Tage ein Spieleabend statt und weitere mit Frau und Neffen.

Das eigene Kind „ein Jahr alt und muss noch in Kinderspiele hineinwachsen“. Er findet es toll, dass der Verein sich während der Pandemie eine Aktion überlegt hat und freut sich auf die nächste Messe „Mannheim spielt“, die für den 6./7. November 2021 geplant ist. Das Verschenken der 200 prall gefüllten Tüten wird finanziell von der Stadt sowie einigen Spieleherstellern möglich gemacht: „Verlage fanden die Aktion teilweise sehr cool“, erklärt Kuhnert. Viele hätten die Spiele zu günstigen Konditionen vergeben, andere sogar gratis. Darunter sei die Firma HCM aus Zaberfeld. Einer der Inhaber hatte früher in Mannheim gelebt und wollte deshalb die Aktion unterstützen.

Empfehlung gratis dazu

Auf die Frage nach ihrem Lieblingsspiel lacht Melanie Kuhnert: „Es sind viele!“. Fast täglich spielt sie mit ihrem Mann und Freunden. Ihr Tipp für ein Spiel für Kinder ab acht Jahren und Erwachsene ist „Icecool“: Ein Schnipp-Spiel ab sechs Jahren, bei dem ein Wettrennen mit Pinguinen stattfindet, die man so schnippt, dass sie hüpfen oder rollen. Die Schachtel werde dabei zum Spiel, „das gefällt mir sehr“. Im Internet machen viele Leute gern Rollenspiele. Für dieses Klientel empfiehlt sie das Gesellschaftsspiel „Imperial Assault“. Außerdem mag sie die aktuellen Preisträger des „Spiel des Jahres“: „Pictures“ vom PD-Verlag, bei dem kreativ und mit Abstraktionsvermögen Fotomotive dargestellt werden. Als Kinderspiel wurde „Speedy Roll“ von Lifestyle Boardgames und „Piatnik“ zu Sieger gekürt.

Der Verein SpieleMA verleiht Großspiele, Partyspiele und Spielekisten, veranstaltet Spieleabende und mehr. Die Bilanz für 2019: rund 40 Mitglieder, 3000 genutzte Spiele und ungefähr 1250 Ausleiher.

