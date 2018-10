Hier schraubt der Drummer noch selbst

Daniel Schwarz ist drei Jahre alt, als er dem Schlagzeug verfällt. Von seinem tiefen Verhältnis zu dem Instrument, das Trommeln zwischen sanftem Tippeln und massiven Peitschenhieben zu machtvollen Tonträgern erhebt, ahnt der kleine Knirps auf der Couch eines Mannheimer Wohnzimmers 1989 noch nichts. Doch es ist der legendäre Phil Collins, den Schwarz im Ohr hat – und der soll im Leben des heute 31-Jährigen vieles verändern.

Wer Daniel Schwarz fragt, was genau Collins für ihn so anders gemacht hat, als alle anderen Schlagzeuger zuvor, bekommt einen geflügelten Begriff zur Antwort: „Klangreichtum“. Wo jeder denkt, das Schlagzeug ist da, um laut zu spielen, habe Collins geradezu demonstriert, dass eine Trommel von melodischen Pointen bis zu progressiven Feuerwerken eine schier unendliche Dynamik entwickeln kann: Für Daniel Schwarz ein wahres Faszinosum. Als Schüler auf dem ehemaligen Peter-Petersen-Gymnasium ergreift der damals Zwölfjährige die Chance, nimmt ersten Unterricht – und begibt sich hinein in einen musikalischen Ozean, den er nicht eifrig genug erkunden kann.

Schon als Teenager macht Schwarz mit seiner ersten Rockband Wombat die Region unsicher. Zu Konzerten muss er sich als 16-Jähriger zwar noch von seinen Eltern fahren lassen, seinem Durst nach Mehr tut das jedoch keinen Abbruch. Im Gegenteil. Denn rasch entwickelt sich aus dem Hobby eine tiefe Passion von Bestand.

Toller Sound, schlechter Zustand

Zwischen dem atmosphärischen Rock von Porcupine Tree und dem Art Pop von PJ Harvey, den massiven Klangwänden von Led Zeppelin und dem Indie-Sound von The War On Drugs entsteht ein Strudel der Inspiration, der sich über die kommenden Jahre auf stolze 1000 Tonträger ausweitet – und verfestigt. Denn Drummer wie Phil Collins, Gavin Harrison und John Bonham reifen für Schwarz nicht einfach nur zu Idolen: Er will hinter die Magie ihres Klanges kommen, um darin seine Geheimnisse zu finden. Zum einen, indem sich Schwarz jenseits von Studium und finanziellen Sorgen von jeder künstlerischen Konvention befreit („Ich bin nicht massenkompatibel – und ich muss es auch nicht sein“), zum anderen, indem er beginnt selbst Hand an das tägliche Werkzeug des Schlagzeugers zu legen: die Trommel selbst.

Es ist das Jahr 2014, das den großen Unterschied macht. Durch Zufall gelingt es Schwarz, in einer Internet-Auktion ein Tom-Kit des britischen Herstellers Premier aus den 70er Jahren zu erstehen, wie es Phil Collins auf seinen Tourneen spielte. „Der Sound dieser Trommeln ist gigantisch“, wie der gebürtige Mannheimer weiß. Allein ihr Zustand ist bestenfalls Mittelklasse. Und so begibt sich Schwarz an die Recherche, verbringt unzählige Stunden in Online-Foren, erkundigt sich bei Trommelbauern und wagt das Experiment. Von seinem Vater in feinmechanischen Arbeiten unterstützt, zerlegt er die wertvollen Stücke in ihre Einzelteile, arbeitet die Hölzer von Grund auf und unterzieht die Raritäten von der kleinsten Metallschraube bis zum Spielfell einer ganzheitlichen Frischzellenkur. Dabei hat der Drum-Enthusiast seine Mission präzise abgesteckt: „Mein Ziel ist es, diesen alten Schätzen ein authentisches neues Leben einzuhauchen.“ Anstatt Trommelbauern anzuhängen, restauriert Schwarz die wahre Tradition – und bekommt eine gänzlich andere Einstellung zu seinem eigenen Spielgerät. „Wenn du eine Trommel selbst entgratet hast und sie zum ersten Mal wieder spielst – das ist ein wirklich erhebendes Gefühl.“ Ein Gefühl, das Schwarz nicht nur auf ein Goldstück seiner Sammlung, eine weltweit nur 150 Mal produzierte Camco-Trommel aus den USA, und die Aufarbeitung des legendären Ludwig-Basspedals „Speed King“, sondern seit 2016 auch auf die breite Masse überträgt.

Branchen-Giganten bei Messe

Von der positiven Erfahrung einer Vintage-Drum-Messe in Neu-Isenburg geprägt, wendet sich Schwarz an Rainer Döhring vom Jugendkulturzentrum Forum – und bringt die Idee nach Mannheim. Die „CrashIt!“ war geboren, und doch weit mehr als die Kopie eines bestehenden Formats. Denn statt sich allein auf alte Drumsets zu beschränken, verzahnt Schwarz Traditionalisten mit progressiven Custom-Drum-Manufakturen aus ganz Europa. Bei der dritten Auflage der Messe morgen (20.) schließen sich selbst Branchen-Giganten wie Zildjian und Sonor erstmals an. Für Daniel Schwarz ein „unglaublich wichtiger Erfolg“, dessen Ende noch lange nicht gekommen scheint. Oder wie es der 31-Jährige sagen würde: „Du darfst nicht erwarten, dass das, was du tust, irgendjemand hören will. Wenn dir aber doch Gehör geschenkt wird, nutze es!“

