Es gibt viele, die dieses Sommerfest dick in ihrem Kalender angestrichen haben. „Wir wohnen gerade um die Ecke. Da müssen wir doch hier vorbeikommen“, sagten die „Stammgäste“ Gisela und Hans Hassert. „Ich bin extra wegen der Freddy Wonder Combo gekommen. Die kenne ich noch von früher. Die waren immer gut“, fügte Hans Hassert hinzu. Zu Hause werde jeden Tag SWR eingeschaltet. „Meine Frau hört Baden-Württemberg und ich Rheinland-Pfalz. Deshalb laufen auch täglich zwei Geräte“, erzählt er. In der Zwischenzeit tanzen schon die Ersten in den Gassen zwischen den Bänken.

„Bei mir läuft von morgens bis abends nur SWR“, sagte auch Lilo Schrotz. Die Bühne hat inzwischen das Capitol-Ensemble für sich eingenommen. Von „Karl Drais“ bis „Evita“ präsentierten die Künstler einen bunten Querschnitt, was auf den Brettern des Capitol gespielt wird.

Seit den 1980er Jahren ist Purple Schulz ein fester Bestandteil der deutschen Musikszene. Mit Titeln wie „Sehnsucht“, „Verliebte Jungs“ und „Kleine Seen“ eroberte er damals die Herzen der Zuhörer. Das gelingt ihm auch heute noch ohne größere Schwierigkeiten. Das Pfälzer Trio Glanzblick setzte einen regionalen Glanzpunkt zum Schluss.

Führung durch das Fernsehstudio

Claudia und Hermann Schubach hatten gerade einen Rundgang durch das SWR-Fernsehstudio beendet, als sie feststellten: „Das ist einfach ein stimmiges Fest. Hier stimmt alles. Man erfährt Neues und hört Musik, die unserem Geschmack entspricht. Einfach toll.“

Bei der Führung hatten sich Wetterfrosch Thomas Miltner und Nachrichtensprecher Michael Matting unterhalten. Das Credo des Nachrichtensprechers: „Bei den Nachrichten muss jeder Satz stimmen. Alles muss wahr sein.“ Das sei eine schwere aber lösbare Aufgabe, der sich der öffentlich-rechtliche Sender jeden Tag stelle.

