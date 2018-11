„Hier wird ein Teil der Identität Mannheims zerstört“

Mannheim.Ausbau-Pläne der Universität in der westlichen Oberstadt, der Boulevard Kaiserring, die Kurpfalzachse zwischen Schloss und Altem Messplatz: Mannheimer Architekten fürchten städtebauliche Fehlentwicklungen in der City und gehen in die Offensive. Mit drei offenen Briefen, die dem „MM“ vorab vorliegen, wenden sich Mitglieder der örtlichen Kammergruppe jetzt an politisch Verantwortliche in Stadt

...