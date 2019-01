Hilfe als Ablenkung vom tristen Alltag

„Handinhand“ unterstützt unter anderem den Besuch von Adler-Spielen. © Binder

„Tue Gutes und rede darüber“, dieses geflügelten Wortes, oder besser Satzes, bedient sich der Verein „handinhand“ Metropolregion Rhein-Neckar. Beim Jahresauftakt im Cinemaxx kamen Freunde und Förderer des Vereins zusammen. Deren Vorsitzende, Aysel Spickert, dankte den vielen Gästen, dass sie bei „handinhand“ mitmachen und ihre Ideen mitgestalten. Stadtrat Thomas Hornung (CDU) dankte dem Verein im Namen des Oberbürgermeisters und des Gemeinderats.

Besonders hob er Aysel Spickert mit „ihrer Tatkraft und ihrem Engagement“ hervor. Der Verein habe es nicht nur geschafft, Farbe und Abwechslung in den grauen Alltag sozial benachteiligter und kranker Menschen zu bringen. Sie hätten auch viele Unternehmer dazu gebracht, abzugeben von dem was sie erarbeitet haben und zwar an Menschen, die das brauchen, lobte Hornung.

Sommerfest und Notinsel-Tag

Um Kindern und Erwachsenen in familiär schwierigen Situationen ein wenig Ablenkung vom tristen Alltag zu bieten, will der Verein auch in diesem Jahr wieder gute Taten zu Events machen – alles mit Unterstützung durch einen Zusammenschluss von inzwischen 70 ehrenamtlich Engagierten und zahlreichen Sponsoren aus der Metropolregion. Neben „Dauerevents“ wie Oster- und Muttertags-Aktion, Besuch von Sportveranstaltungen, Kids im Kino oder dem Sommerfest mit Grillen im Luisenpark am 4. August steigt in diesem Jahr ein besonderes Ereignis: Ein Notinsel-Tag am 23. März auf den Kapuzinerplanken in Kooperation mit der Polizei, Gewinnspiel und vielem mehr. Als „aktionsbezogene Zuwendung“ werden dazu 500 Radiergummis verkauft.

Empfänger und Sponsoren berichteten von ihren Wünschen und Erfahrungen: Die Leiterin des Mannheimer Frauenhauses, Claudia Schöning-Kalender, erklärte, sie brauchten weniger finanzielle Unterstützung, sondern Gesellschaftsspiele, Unterwäsche und vor allem größere Räumlichkeiten.

Jochen Hecht von den Adler Mannheim berichtete von den leuchtenden Augen der kleinen Patienten und Eltern beim Besuch der Eishockey-Profis auf einer Kinderkrebsstation. Großsponsor Ahmet Pekkip, der auch das Pflegepersonal im Kinderhospiz mit Spenden unterstützt, erklärte: „Ich bin Unternehmer und kein Unterlasser.“ Dietmar Defièbre hatte als Überraschung 50 Eintrittskarten für ein Adler-Spiel mitgebracht. Außerdem will er Kunstturnerin Elisabeth Seitz zu einer Autogrammstunde zum Notinsel-Tag am 23. März einladen.

