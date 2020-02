Hilfe bei der Job-Suche

Eine Job-Börse für Ingenieure und IT-Ingenieure findet am Dienstag, 3. März, 11 bis 17 Uhr, im Congress Center Rosengarten am Wasserturm statt. Beim sogenannten VDI Nachrichten Recruiting Tag können Besucher in persönlichen Gesprächen ihre Job-Chancen ausloten.

Aussteller wie die VESCON Gruppe, Röhm, ACS Deutschland oder die Bundeswehr suchen dabei neue Mitarbeiter in unterschiedlichen Branchen. Die Bandbreite der Fachrichtungen und Positionen für erfahrene Ingenieure und IT-Ingenieure, aber auch für Absolventen reicht vom Maschinenbau über Elektrotechnik und IT bis zu Verfahrenstechnik, Automatisierungstechnik und Wirtschaftsingenieurwesen. Besucher können ein Beratungs- und Informationsprogramm nutzen. Sieben Berater unterstützen auf Wunsch individuell. Ein Vortragsprogramm liefert weitere Tipps. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Liste der Aussteller sowie eine Programm-Übersicht gibt es im Internet (www.ingenieur.de/mannheim/). Anmeldungen sind über die Webseite oder vor Ort möglich. baum/zg

