Hilfe bei der virtuellen Ausleihe

Rund um die Uhr elektronische Medien ausleihen: Wer wissen will, wie das virtuelle Angebot „metropolbib.de – die E-Ausleihe Rhein-Neckar“ funktioniert, hat am Mittwoch, 3. April, Gelegenheit dazu. Mitarbeiter der Stadtbibliothek erklären um 17 Uhr in der Zentralbücherei N 1, wie man E-Books ausleihen, Musik streamen und internationale Presse lesen kann. Mit einem gültigen Ausweis der Stadtbibliothek gibt es Tageszeitungen auf dem PC, Lektüre auf dem E-Book-Reader oder Hörbücher auf dem Smartphone.

Musikangebote online nutzen

Außerdem können Kunden der Stadtbücherei den Musikstreaming-Dienst Freegal nutzen, der auf Online-Musikangebote für Bibliotheken spezialisiert ist. Der Zugriff funktioniert via App oder Internetbrowser und beinhaltet drei Stunden Musikstreaming pro Tag sowie die Möglichkeit, kostenlos drei Songs pro Woche herunterzuladen.

Diese Songs verbleiben dauerhaft bei den Nutzern und können auf verschiedene Endgeräte übertragen werden. Zur Verfügung stehen rund 13 Millionen Titel und über 40 000 Musikvideos. Für Zeitungs- und Zeitschrifteninteressierte bietet der Pressreader 5 000 aktuelle elektronische Zeitungen und Zeitschriften in 60 Sprachen an. Auch hier ist ein Zugriff über Internetbrowser oder via App möglich.

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.04.2019