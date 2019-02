Hilfe bei Diebstahl

Mit einer Codierungsaktion sagt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Mannheim dem Fahrradklau den Kampf an. Sie findet am morgigen Mittwoch statt, von 16 bis 18 Uhr bei Fahrrad-Kästle (Ziethenstraße 29) in Feudenheim. Eine Anmeldung ist bis 17.30 Uhr möglich.

Mitzubringen sind Personalausweis und Kaufbeleg mit Rahmennummer. Ist kein Beleg vorhanden, kann der Eigentümer des Fahrrades mit einer eidesstattlichen Erklärung sein Rad codieren lassen. Durch die Codierung wird ein Fahrrad dauerhaft mit einem individuellen alphanumerischen Code versehen. Polizei oder Fundbüro erkennen im Falle eines Diebstahls anhand des Codes sofort den rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrads – ohne Rückgriff auf zentrale Datenbanken.

Kosten betragen 15 Euro

Die Codierung kostet 15 Euro, ADFC-Mitglieder zahlen acht Euro, und für die zusätzliche Codierung eines Akkus sind fünf Euro fällig. Informationen unter Tel. 0621/9766093 oder 01575/1307128. scho

