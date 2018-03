Hilfe bei Suche nach Lehrstelle

Anzeige

Unter dem Motto „Gesucht und gefunden – Per ,10-Minuten-Date’ zum Ausbildungsplatz“ können Personen, die eine Lehrstelle suchen, Firmen von sich zu überzeugen. Am Freitag, 16. März, bietet die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) zu diesem Zweck von 13 bis 16 Uhr ein „Mega-Azubi-Speed-Dating“ an.

Im „Haus der Berufsbildung“ in der Walter-Krause-Straße 11 auf dem Almenhof können sich die Bewerber in jeweils etwa zehnminütigen Gesprächen bei mehreren Unternehmen an einem Tag vorstellen, so die IHK. Dazu brauchen die Ausbildungsplatzsuchenden „nichts außer sich selbst und ihre Bewerbungsunterlagen in ausreichender Anzahl“, heißt es in der IHK-Mitteilung.

Fallen die Gespräche positiv aus, erhalten sie als weiteren Schritt eine Einladung zu einem Probetag, einem Praktikum oder aber zu einem weiteren Vorstellungsgespräch im Betrieb.