Hilfe bei Trauer in Corona-Krise

Die Hospizdienste in Mannheim bieten auch in der Corona-Krise Beistand für trauernde Menschen. Die von Diakonie und Caritas getragenen Hospizdienste wollen eigenen Angaben zufolge die Betroffenen auch in schwierigen Zeiten nicht mit ihrem Schmerz alleine lassen und ihnen helfen, die Isolation zu überwinden. So werde in der Corona-Krise der Abschied von verstorbenen verwandten und Freunden noch schwieriger, weil beispielsweise zurzeit die Beerdigungen nur noch sehr eingeschränkt möglich sind: „Die von Diakonie und Caritas getragenen Hospizdienste wollen Betroffene auch in diesen schwierigen Zeiten in ihrem Schmerz nicht allein lassen und ihnen helfen, die Isolation zu überwinden“, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag.

Die Ökumenische Hospizhilfe ist unter für Trauernde unter der Rufnummer 0621/28000 350 erreichbar, die Telefonnummer des Ökumenischen Kinder- und Jugendhospizdienstes Clara in Mannheim lautet 0621/28000 351. wol

