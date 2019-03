Hilfe bei versäumten Untersuchungen

Mannheim.„Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen“ – diese Erkenntnis gilt als sprichwörtlich. Manchmal verhält es sich umgekehrt: Da geraten Bäume und ihre Besonderheit aus dem Blick. Dieses Phänomen will die Koordinierungsstelle „Mannheim gegen Kinderarmut“ vermeiden. Als erster Schritt ist eine Plattform entstanden, die darüber informiert, wer was wo anbietet, und wie bestehende Partnerschaften ausgebaut werden können – beispielsweise mit Kinderärzten.

Eine Projektförderung des baden-württembergischen Sozialministeriums in Höhe von 200 000 Euro hat die vor einem Dreivierteljahr etablierte Koordinierungsstelle Kinderarmut möglich gemacht. „Vorhandene Aktivitäten bündeln, in ein Präventionsnetz eingliedern und daraus eine Gesamtstrategie entwickeln“, umreißt Gesundheitsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb das Anliegen. Anhand eines Beispiels erläutert Peter Schäfer, Leiter der seit Januar zusammengefassten Fachbereiche Jugendamt und Gesundheitsbehörde, was konkret verbessert werden soll – die sogenannten U-Untersuchungen: Mehr Familien in schwierigen Lebenssituationen sollen für ihre Sprösslinge die unterschiedlichen Vorsorgechecks beim Kinderarzt wahrnehmen.

Dafür soll gezielt in Kitas und mit einer Plakataktion geworben werden. „Allerdings zahlen Krankenkassen nur innerhalb vorgesehener Fristen“, erläutert Schäfer. Damit versäumte Früherkennungsuntersuchungen gleichwohl nachgeholt werden können, will das Gesundheitsamt spätere Ersatztermine finanzieren. „Die formalen Vorarbeiten laufen.“

Fachbereichschef Schäfer hofft, dass Familien damit fester an eine Kinderarztpraxis ihres Vertrauens gebunden werden können. „Wir wollen dort das gesamte Personal coachen“, betont Psychologin Michaela Görlinger, Leiterin der Koordinierungsstelle. Beispielsweise sollten Arzthelferinnen an der Anmeldung darüber Bescheid wissen, welche Angebote – ob Kinderturnen oder Spieltreffs – es im Stadtteil gibt, um Tipps geben zu können. Zusätzlich ist flächendeckend an offene Beratungssprechstunden gedacht. Schließlich gilt als Erfahrungstatsache: Familien wie Alleinerziehende, denen Probleme zu schaffen machen, tun sich oft schwer, bei Ämtern Hilfe zu suchen. Mit Mannheims Geburtskliniken ist (wie berichtet) bereits vor einigen Woche eine Kooperation angelaufen.

Stadtteilorientierte Gesundheitsförderung, so das Konzept, soll individuelle Hilfen ergänzen. Das setzt aber eine Analyse des Ist-Zustandes voraus. Deshalb hat das Mannheimer Institut für Public Health – also für öffentliche Gesundheit – exemplarisch für das Herzogenried Indikatoren rund um Lebensqualität und Versorgungslücken erarbeitet. Und die sollen künftig als Steuerungsinstrument genutzt werden. Die Wahl fiel nicht von ungefähr auf den verdichteten Bereich der Neckarstadt – im aktuellen Sozialatlas wird das Herzogenried als „benachteiligter Bezirk“ ausgewiesen. Freundlieb: „Gerade in solchen Gebieten wollen wir Familien besonders intensiv unterstützen.“

