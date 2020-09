Hilfe für Abhängige

Was macht süchtig, wie kann man vorbeugen? Die 31. Akademie-Woche Psyche der Abendakademie Mannheim in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) widmet sich den Aspekten von Sucht. In drei Vorträgen informieren Experten des ZI. Es geht um Spielsucht, außerdem um Essen, das abhängig macht – und um das unterschiedliche Suchtverhalten von Frauen und Männern. Eine Anmeldung über die Webseite der Mannheimer Abendakademie unter Angabe der jeweiligen Kursnummer ist erforderlich Die Teilnahme ist kostenlos.

Am Montag, 21. September, von 17.30 Uhr bis etwa 19 Uhr, geht es um Computerspielsucht. Besonders junge Menschen mit Hang zu Depressionen oder Angsterkrankungen seien gefährdet, so exzessiv in die virtuelle Umwelt einzutauchen, dass die Entwicklung der Persönlichkeit und einer gesunden Identität darunter leiden würden, heißt es in der Ankündigung.

Nahrung und Verhalten

Tagrid Leménager, Leiterin der Arbeitsgruppe Verhaltenssüchte, informiert über Ursachen, Folgen und Behandlungsmöglichkeiten von Computerspielsucht (Kursnummer W230010). Am Mittwoch, 23. September, von 17.30 Uhr bis etwa 18.30 Uhr wird der Frage „Machen Chips und Co. wirklich süchtig?“ nachgegangen. Oberarzt Jan Malte Bumb erläutert, was wir über die Wirkung bestimmter Nahrungsbestandteile auf unser Verhalten wissen – und wie wir die Kontrolle behalten können (Kursnummer W230011).

Am Donnerstag, 24. September, geht es von 17.30 bis etwa18.30 Uhr um sozialen und exzessiven Alkoholkonsum. Im Fokus steht dabei die Frage: Ist dies „ein Männerphänomen oder bei Frauen nur anders?“ Beeinflussen Geschlechtshormone, wann wir wie viel Alkohol trinken und wer exzessiv trinkt? Bernd Lenz, Professor für Suchtforschung und leitender Oberarzt, betrachtet den sozialen und exzessiven Alkoholkonsum aus Geschlechterperspektive (Kursnummer W230012). see

