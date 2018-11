Hilfe für Flüchtlinge

Unzählige Schlafsäcke, Decken, Isomatten, Zelte, Windeln und Kleidung türmen sich in der Matthäuskirche in Neckarau. Sie sollen Flüchtlingen in Lagern auf den griechischen Inseln Lesbos und Samos durch den Winter helfen. Dort sind die Zustände katastrophal, die Unterkünfte sind völlig überfüllt, und den Menschen fehlen die nötigsten Dinge. An dieser menschenunwürdigen Situation wollen Mannheimer Initiativen etwas ändern. Deshalb starteten die drei Organisationen „Mannheim sagt ja!“, „Save Me“ und das Diakonische Werk in Zusammenarbeit mit den beiden evangelischen Kirchengemeinden Matthäus und City Konkordien die Aktion „Mannheim hilft“.

„Es ist unglaublich viel gespendet worden“, berichtet Bettina Franke von „Save Me“. Sie trifft sich mit Cigdem Erdis vom Diakonischen Werk, Olaf Kremer von „Mannheim sagt ja!“ und Pfarrerin Regina Bauer in der Matthäuskirche, um die Sachen zu verpacken. Diese sollen am heutigen Mittwoch nach München zu der Organisation „Heimatstern“ gefahren werden, die bringt die Spenden dann nach Griechenland. „Es ist auch schön, dass Leute, die keine Decken hatten, Windeln gekauft haben, um sich zu beteiligen“, so Bauer. „Man merkt, die Menschen haben mitgedacht“, ergänzt Franke.

Auch Schulen beteiligt

Auch Schulen haben sich an der Aktion beteiligt, unter anderem das Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium, das Karl-Friedrich-Gymnasium und die Seckenheim-Grundschule. Gemeinsam sind auf diese Weise zahlreiche Sachspenden und auch ein Geldbetrag von 1200 Euro zusammengekommen. Die Sachspenden seien bewusst in den Kirchen gesammelt und gelagert worden, erklärt Cigdem Erdis. Damit habe man Aufmerksamkeit erzielen wollen. Denn Gemeindemitglieder hätten die Spenden beispielsweise während des Gottesdienstes sehen können. Bereits im Oktober hatten die drei Organisationen ein Benefizkonzert ausgerichtet, bei dem 4500 Euro für die Flüchtlingshilfe in Griechenland eingenommen wurden. pam

