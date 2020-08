Hilfe für Frauen in der Prostitution

Polizeischutz vor Zuhältern, mehr Betreuungsangebote und Schutzwohnungen, die Frauen in der Prostitution den Ausstieg erleichtern, sind nur drei der Maßnahmen, die die Evangelische Kirche und das Diakonische Werk Mannheim in einem gemeinsamen Positionspapier erarbeitet haben. Die Unterzeichner, Dekan Ralph Hartmann sowie Diakonie-Direktor Michael Graf, nehmen damit vor dem Hintergrund der Situation von Prostituierten in Mannheim Stellung zu der heftigen Debatte um ein so genanntes „Sexkaufverbot“. Entfacht hatte die Diskussion ein durch die Corona-Krise ausgelöstes bundesweites Verbot der Prostitution.

Im Mittelpunkt der ethischen und rechtlichen Fragen, so die Unterzeichner, stehe vor allem das „Nordische Modell“, wonach – wie in Schweden – nicht das Angebot, sondern die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen kriminalisiert wird: „Wir sehen uns mit unserer Expertise in der Lage und in der Pflicht, die Diskussion um ein Sexkaufverbot zu befördern und öffentlich zu machen. Wir halten die Auseinandersetzung um ein Sexkaufverbot für wichtig, sehen darin aber keine Lösung, wenn mit der Einführung eines Sexkaufverbotes nicht gleichzeitig die Ausstiegschancen der betroffenen Frauen erheblich verbessert werden.“

Denn, so betonen Hartmann und Graf in ihrem Positionspapier: „Prostitution und Menschenhandel widersprechen den Menschenrechten. Frauen in der Prostitution brauchen umfassende Hilfe.“ Dazu würden neben Betreuungsangeboten auch ein Zeugenschutz-Programm zählen, damit Prostituierte ihre Zuhälter sowie Menschenhändler ohne Angst anzeigen könnten. Zudem müsste laut Maßnahmeliste eine medizinische und psychologische, niedrigschwellige Grundversorgung für Betroffene ohne Papiere sowie eine reguläre Krankenversicherung angeboten werden. mai/red

