Hilfe für Kilis geht in die zweite Phase

Kilis im Süden der Türkei ist eine ganz normale Stadt – eigentlich. Rund 90 000 Menschen leben dort, direkt an der Grenze zu Syrien. Seit dem Ausbruch des Bürgerkrieges in Syrien ist in Kilis aber nichts mehr normal, denn tausende Menschen fliehen vor der Gewalt aus ihrer Heimat. Heute leben in der Stadt zusätzlich zu den Einheimischen rund 125 000 Flüchtlinge. Zum Vergleich: Für ein ähnliches Verhältnis müsste es allein in Mannheim eine halbe Million Asylsuchende geben. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle waren es „nur“ 16 000.

„Dass diese Situation für Kilis eine besondere Herausforderung ist, liegt auf der Hand“, sagt Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz. Deshalb habe Mannheim sich entschlossen, Kilis bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu helfen.

16 Frauen geschult

So wurde im Jahr 2016 eine Projektpartnerschaft zwischen beiden Städten ins Leben gerufen. Ziel war es, durch Weiterbildungsmaßnahmen 16 Ausbilderinnen in Mannheim für verschiedenste Berufe zu schulen, die ihr Wissen dann an ihre Schüler in Kilis weitergeben können. 50 000 Euro wurden dafür in die Hand genommen, finanziert aus Mitteln des Bundes. Von dem Geld wurden auch Lehr- und Ausbildungsmaterialien angeschafft. Die Stadt Mannheim hat die Förderung initiiert und gemeinsam mit Kilis koordiniert – als erste Stadt in Deutschland überhaupt für ein solches Projekt.