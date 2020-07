Hilfe für Kleingärtner

Stadträte Hornung und Rihm (v.l.) in einer der ausgebrannten Lauben Dieter Leder

„Volle Zustimmung“, wie es aus Teilnehmerkreisen der CDU-Fraktionssitzung hieß, gab es für eine kurzfristige Initiative von Stadtrat Thomas Hornung, der die Opfer nach dem Feuer auf der Friesenheimer Insel unterstützen möchte. So soll in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause am 28. Juli, ein Antrag auf Soforthilfe für den Kleingärtner-Verein Friesenheimer Insel e.V. gestellt werden. Am Dienstag vor einer Woche zerstörte ein Großbrand vier größere Gartenhäuser und richtete auch in den betroffenen Gärten immensen Brandschaden an.

Zudem wurde auch das Gemeinschaftseigentum des Vereins in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Rauchsäule war weithin über Mannheim sichtbar. Die Feuerwehr rief damals Bevölkerung auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Versicherungen helfen nur bedingt

Nur drei der vier betroffenen Häuser waren versichert. Und auch in diesen Fällen deckt die Versicherung nur den Wiederaufbau ab – nicht aber das Abräumen des Brandschutts, der aufwendig als Sondermüll entsorgt werden muss. „Wir rechnen mit einem fünfstelligen Betrag“, sagte Thomas Hornung, der zusammen mit seinem Stadtratskollegen Chris Rihm am Samstag die Brandruinen besichtigte und den Betroffenen Mut zusprach.

Gemäß des Antrags, soll die finanzielle Unterstützung das Dezernat V übernehmen. Gedacht sei das nur für die Beseitigung des Brandschutts und für die Wiederherstellung von Gemeinschaftseigentum. Beim Abräumen des Brandschuttes „könnten möglicherweise auch der Eigenbetrieb Stadtraumservice und die städtische Abfallbeseitigungsgesellschaft unterstützend und kostensparend tätig werden“, so Hornung gegenüber dieser Redaktion.

Einzelne Pächter dürften mit der hohen Forderung sicherlich finanziell überfordert sein. Auch erinnerte Hornung an die ökologische, mikroklimatische und insbesondere auch an die beruhigende Bedeutung der Kleingärten, nicht nur zu Corona-Zeiten. „Der Kleingarten als Rückzugsort steigert das Wohlbefinden der Gärtner“, sagte Hornung. Die Soforthilfe verstehe er daher ausdrücklich auch als psychologische Unterstützung für die Brandopfer, denen nun ein wichtiger Teil ihres Lebensgefühles weggebrochen ist. dle

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.07.2020