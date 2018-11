Hilfe für Obdachlose

Rund 1000 Kerzen sollen am kommenden Samstag, 17. November, auf dem Mannheimer Marktplatz angezündet werden. Der Caritasverband Mannheim beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der bundesweiten Aktion „Eine Million Sterne“, die zur Solidarität mit Menschen in Not aufruft. Sie findet am Vorabend des Welttags der Armen statt, den Papst Franziskus ausgerufen hat.

Der Aktionstag wird von Caritas international, dem Hilfswerk der deutschen Caritas, koordiniert. Mit dem Anzünden der Kerzen ruft die Hilfsorganisation gleichzeitig auch zu Spenden auf. Die Solidaritätsaktion steht unter dem Motto der Caritas-Kampagne „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“ und hat das Ziel, möglichst viel Aufmerksamkeit für Menschen in schwierigen Lebenslagen zu erzeugen. In Mannheim findet die Aktion zugunsten der Wohnungslosenhilfe statt. Insgesamt nehmen dieses Jahr 65 Verbände in ganz Deutschland, davon neun in Baden-Württemberg, teil.

Um 17 Uhr beginnt am Samstagnachmittag ein Gottesdienst in der Kirche St. Sebastian, der diesmal von den ehrenamtlichen Caritas-Konferenzen des Stadtdekanats gestaltet wird. Ab etwa 18 Uhr brennen dann die Kerzen auf dem Marktplatz. Die Aktion endet gegen 19 Uhr.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018