Hilfe für obdachlose Frauen

Anzeige

Der Deutsche Frauenring (DFR) – Ortsring Mannheim will mit einem neuen Projekt bedürftige Frauen in Mannheim unterstützen. Ziel ist es, mit einem Benefizkonzert Geld zu sammeln, das an die Tageseinrichtung „Oase“ gehen soll. Träger sind der Caritasverband und der Förderverein „Hilfe für wohnsitzlose Frauen“. Bei dem Konzert treten die Chöre drei Chöre der katholischen Gemeinde Heilig-Geist (Kirchenchor, Junger Chor und Kinderchor) unter Bezirkskantor der Leitung von Alexander Niehues auf. Das Konzert findet am Sonntag, 8. Juli, 19 Uhr, in der Heilig-Geist-Kirche (Moltkestr. 14) statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.