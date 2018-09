Hilfe in Fesseln

Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein: Ein Notfallmedikament namens Naloxon, das im Falle einer Überdosierung von Drogen 15 Minuten Zeit schafft – damit der Betroffene wieder atmen, der Rettungsdienst eintreffen und der Mitkonsument flüchten kann. Nicht viel aber vielleicht genug, um das Leben eines Menschen zu retten. Weil Naloxon genau das tut, hat die Weltgesundheitsorganisation das Mittel in die Liste der „unentbehrlichen Arzneimittel“ aufgenommen. Ein Missbrauch dieses Medikaments ist also nicht vorstellbar. Und doch liegt das „Gegengift“ in Fesseln: In Deutschland ist Naloxon rezeptpflichtig. Ärzte dürfen das Notfallmedikament an Opioid-Konsumenten verschreiben, nicht aber an potenzielle Ersthelfer wie Streetworker und Sozialarbeiter von Drogenvereinen sowie Pflegekräfte oder Angehörige. Völlig absurd: Denn im Notfall kann der Suchtkranke das Medikament nicht selbst einnehmen, nur Dritte können das Nasenspray verabreichen. Die Verschreibungspflicht muss dringend aufgehoben werden. Jeder Opioid-Konsument und alle, die mit ihnen zu tun haben, müssen mit einem Notfallkästchen ausgestattet sein – wie auch die in Mannheim geforderten Drogenkonsumräume. Naloxon ist kein Wundermittel, aber bietet wenigstens die Chance, den Tod eines Überdosierten zu vermeiden. Auch wenn die Zahl zumindest in Mannheim nicht hoch ist: Jeder Drogentote ist einer zu viel.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018