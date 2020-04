Hilfe kommt jetzt aus einer Hand

Man spürt es in der Stimme, aber er sagt es auch: „Die Erleichterung können Sie sich vorstellen“, atmet Erster Bürgermeister Christian Specht auf und räumt ein, „in größter Sorge“ gewesen zu sein. Aber es hat alles geklappt: Seit dem 1. April, 0 Uhr, ist die Integrierte Leitstelle Mannheim für Feuerwehr und Rettungsdienst in Betrieb und hat die ersten Notrufe abgearbeitet. Hier landet jeder, der in Mannheim die „112“ wählt – und alles wird gleich bearbeitet. Bislang musste die Feuerwehr medizinische Notfälle an die Leitstelle Ladenburg weitervermitteln.

„Die technische Umstellung war ein großer Aufwand“, so Specht, „und das im Krisenmodus“, verwies er bei der telefonischen Pressekonferenz auf die Corona-Krise. Aber er sei „unheimlich dankbar“, dass alles funktioniert habe. „Mannheim hat schließlich lange dafür gekämpft“, erinnerte der Erste Bürgermeister an die kontroverse Diskussion seit 2014. Seither waren Rettungswagen und Notärzte in Mannheim von Ladenburg aus gesteuert worden. Die Quadratestadt bildete in Sachen Rettungsdienst mit Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis einen einzigen großen Bezirk, bei dem die Stadtverwaltung außen vor blieb.

Rotes Kreuz als Partner

„Nun haben wir die Rechtsaufsicht und können Einfluss nehmen“, zeigte sich Specht „äußerst dankbar“, dass die Landesregierung den Weg dafür 2017 freigemacht hat. Mannheim sei schließlich „eine Stadt mit einem der bundesweit höchsten Gefahrenpotenziale“. Da sei es nötig, alle Kompetenzen für Brand- und Katastrophenschutz sowie medizinische Notfälle an einer Stelle zu bündeln und Notrufe aus einer Hand zu bearbeiten. „Jetzt ist alles unter einem Dach“, so Specht zufrieden, denn die Räume von Führungs- und Verwaltungsstab, die derzeit etwa zur Corona-Krise ständig tagen, sind direkt neben der Leitstelle.

Die Stadt gründete als Träger der Leitstelle mit dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eine gemeinsame, gemeinnützige Gesellschaft als Träger. Für das DRK war das „keine ganz leichte Geburt“, räumte dessen Präsident Frank Berner ein. Bisher war der Mannheimer Kreisverband an der Ladenburger Leitstelle beteiligt, die Aufteilung sei „ein gewisser Aufwand“ gewesen. Die Stadt habe aber, so Berner, „sehr energisch“ darauf gedrängt „und ihre Sicherheitsbedürfnisse klar gemacht“. Inzwischen sei auch er „der festen Überzeugung, dass es für optimale medizinische Versorgung die einzig richtige Möglichkeit ist“, so der Präsident des DRK-Kreisverbandes. Gerade die Corona-Krise mache ja „auf fast tragische Weise deutlich, wie wichtig ein gut funktionierendes Gesundheitssystem“ sei. Inzwischen laufe die Kooperation mit der Stadt „absolut reibungslos“.

Das DRK stellt mit Christoph Scherer den kaufmännischen Geschäftsführer, der technische Geschäftsführer Maximilian Schneeganß kommt von der Feuerwehr. Weiterer, ehrenamtlicher Geschäftsführer ist der Rettungsdienst-Koordinator der Stadt, Andreas Pitz.

Vier Millionen Euro Kosten

Scherer bezifferte die jährlichen Kosten der Leitstelle auf etwa vier Millionen Euro. Ein „guter Teil“ werde durch die Vermittlungsentgelte der Krankenkassen für die Rettungsdienste abgedeckt. Den Rest trägt, wie bei der Feuerwehrleitstelle bisher, die Stadt. Allerdings werden die reinen Krankentransporte – sprich Verlegungsfahren ohne Blaulicht – weiter für die gesamte Region allein von Ladenburg gesteuert. Damit entgehen Mannheim diese Einnahmen, denn die Krankenkassen zahlen je abgewickelter Fahrt.

Integrieren möchte die Stadt die Annahme der Mannheimer Anrufe bei der bundesweiten Rufnummer 116 117 des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes. „Da sind wir in Vorbereitungen, das kommt in den nächsten Monaten“, so Scherer. Schon jetzt gibt es aber ein Computerprogramm, das Leitstelle und Einsatzfahrzeugen direkt anzeigt, wo freie Klinikbetten für den jeweiligen Fall verfügbar sind.

Bei Großschadenslagen ebenso wie Krankheitsfällen sei ein großer Vorteil, dass sich die Leitstelle in der Hauptfeuerwache befinde, so Feuerwehrkommandant Karlheinz Gremm. „Wir können jederzeit aus der Wachschicht personell verstärken“, sagte er. Der Leitungsdienst liege weiter bei der Feuerwehr. Alle Disponenten sollen nach und nach so routiniert werden, dass sie Rettungsdienst- und Feuerwehreinsätze steuern können. Noch sind auch Disponenten-Stellen frei.

