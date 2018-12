Hilfe, wenn ein Freund fast stirbt

2 Fotos ansehen So sieht das Naloxon-Kit aus, das jeder Teilnehmer nach der Schulung bekommt. © Michael Stroebel

Rafa liegt auf dem Boden. Eben noch stand er inmitten des Stuhlkreises, plötzlich ist er zusammengesackt. Nun liegt er da, auf dem kalten Fußboden des Kontaktladens des Mannheimer Drogenvereins. Dort, wo sich Sozialarbeiter und Abhängige treffen; wo Rafa sonst die einzige warme Mahlzeit des Tages erhält. Er ist nicht mehr ansprechbar, atmet kaum noch. Rettungssanitäterin Doris Detering vom ASB Mannheim legt ihre Hand an seinen Unterkiefer und streckt den Kopf nach hinten. Mit ihrer Wange direkt an der Nase checkt sie seinen Atem und entscheidet, ihn in die stabile Seitenlage zu bringen. So kann sie Rafa Naloxon verabreichen. Ein Mittel, das die Zeit verlängert, in der die lebensrettende Hilfe eintreffen kann.

Was in diesem Fall nur ein Rollenspiel als Teil einer Schulung ist, ist für viele Drogenabhängige leider allzu oft bittere Realität. „Erst am vergangenen Wochenende musste ich einen Kumpel reanimieren. Er lag bewusstlos unten am Neckar“, erzählt einer der Teilnehmer nach dem Termin. Auch wegen dieses Erlebnisses hat er sich wie viele andere für die Anwendung von Naloxon als Nasenspray schulen lassen.

Naloxon, das ist ein Wirkstoff, der als Opioid-Antagonist wirkt und vor allem als Notfallmedikament Anwendung findet. Dann, wenn infolge einer Überdosis die Atmung immer schwächer wird und langsam aussetzt. Als Nasenspray oder intravenös verabreicht, verdrängt es die Opioide von den Rezeptoren und ermöglicht für etwa 15 Minuten wieder eine normale Atmung.

Abhängige lernen Leben retten

Zigarettenrauch wabert durch den Raum. Er erreicht das offene Fenster und entschwindet in die kalte, neblige Herbstluft. Auf den Holzstühlen vor Doris Detering haben sich ein knappes Dutzend Menschen niedergelassen. Sie sind gekommen, um zu lernen, wie man Leben rettet. Wie man Menschen hilft, die es gerade übertrieben haben mit Kokain, Oxicodon oder Heroin und die Gefahr laufen, an einer Überdosis zu sterben. Gemeinsam mit Sozialarbeiterin Cornelia Schartner vom Drogenverein zeigt Detering wie eine Herz-Lungen-Massage gemacht wird und die stabile Seitenlage aussieht. Die meisten der Teilnehmer sehen müde aus und es fällt ihnen schwer, sich zu konzentrieren. Trotzdem ist ihr Interesse groß – weil sie wissen, wie groß die Gefahr ist.

Nach und nach kommen weitere Teilnehmer dazu, auch Sozialarbeiter aus benachbarten Städten. „Drogenabhängigen fällt es enorm schwer, im Voraus zu planen“, weiß Bernd Bung, Sozialarbeiter vom Drogenverein. „Die Zeit um 13 Uhr haben wir so gewählt, dass wir die Teilnehmer direkt nach dem Mittagessen rekrutieren können.“

Bisher rund 40 Teilnehmer

Seit August bietet der Mannheimer Drogenverein die Schulung an, rund 40 Abhängige haben schon mitgemacht. „Ein voller Erfolg“, findet Schartner, die schon zufrieden gewesen wäre, „wenn nur zehn mitgemacht hätten“. Kommendes Jahr sollen weitere Termine folgen.

Eine besonders wichtige Frage ist für die Teilnehmer, ob die Polizei beim Notruf gleich mit alarmiert wird. Spürbar sind die Angst und die vielen schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit. „Wir sind ein Rettungsdienst und unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. Die Polizei alarmieren wir nur, wenn es Probleme gibt. Wenn wir zum Beispiel angegriffen oder behindert werden“, betont Detering immer wieder. „Also, wenn mein Freund fast stirbt, dann ist mir die Polizei doch scheißegal“, sagt ein Teilnehmer. Wichtiger findet er die richtige Anwendung. „Wenn ich nicht genau feststellen kann, ob er noch atmet oder nicht, was soll ich dann machen? Kann ich es dann trotzdem geben?“, fragt er. Detering beruhigt ihn: „Es kann nichts passieren, du kannst im Zweifel nichts falsch machen.“

Als alle Fragen beantwortet sind, folgt der praktische Teil. Conny Schartner zeigt der Runde, wie das Naloxon-Spray angewendet wird. Dann sind die Teilnehmer an der Reihe und brechen ihre Ampulle auf, die nur eine Kochsalzlösung enthält. Sie lernen, dass zuerst eine Nadel auf die Spritze gesteckt werden muss. Dann wird die Flüssigkeit aufgezogen und ein Aufsatz für die Nase auf die Spritze geschraubt, der das Naloxon zerstäubt. So kann es dann über die Nase inhaliert werden und in der Lunge seine Wirkung entfalten.

Im Anschluss an die Schulung erhalten alle Abhängigen ihr eigenes Naloxonpaket – mit dem Präparat, Spritzen und Zerstäuber. Auch wenn sie nun Rafa das Leben retten könnten – sie alle hoffen, das Medikament nie zu brauchen.

