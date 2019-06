Hilfe zu einem selbstbestimmten Leben

2 Fotos ansehen Migrationsberaterin Salwa Hamade (l.) und Tina Wagner (FIZ). © Wazulin

Verängstigt und unentschlossen stolpert die junge Frau an der Hand ihres Vaters in die Beratungsstelle von Salwa Hamade. Beschützend platziert der seine schwangere Tochter Amal Salibi (Name geändert) vor die Migrationsberaterin und verkündet: Es gibt Schwierigkeiten. Dann, so erzählt es Hamade, die beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) arbeitet, beginnt der besorgte Syrer zu berichten: Es gebe Gewalt in der Ehe seiner Tochter mit einem Iraker. Bei einer Trennung aber fürchte Salibi, ihr ungeborenes Kind an den Vater abgeben zu müssen.

„In manchen Ländern gehört der Nachwuchs dem Vater. Viele Frauen wissen deshalb nicht, dass sie in Deutschland andere Rechte haben und welche genau das sind“, erklärt Hamade. Als einer von zahlreichen Trägern bietet der Mannheimer DRK–Kreisverband die kostenlose „Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderung“ an.

Häusliche Übergriffe als Tabu

Dabei erhalten nur anerkannte Zuwanderer und solche, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dauerhaft bleiben dürfen, eine umfangreiche Betreuung für alle Lebenslagen. Im Alltag berät Hamade, die selbst fließend Arabisch spricht, in ihrem Büro in der Laurentiusstrasse Migranten aus Syrien, Irak, Iran, Somalia und Eritrea. Vor allem aber anerkannte arabische Flüchtlinge.

Immer dann, wenn es um Scheidung, Gewalt oder Familienasyl geht, horcht die Migrationsexpertin auf – und vermittelt Frauen wie Salibi direkt an das Fraueninformationszentrum (FIZ) in der Neckarstadt Ost. Wie bei deutsche Frauen ist häusliche Gewalt auch bei Migrantinnen ein Tabuthema, das meistens im Privaten bleibt. Sich anzuvertrauen oder Hilfe zu suchen, fällt schwer. Beratungsstellen wie das FIZ sind für viele so unbekannt wie unbegreiflich. Das wollen Sozialarbeiterinnen wie Tina Wagner ändern: Mit dem Projekt „Empowermentarbeit für geflüchtete Frauen“, informiert sie Migrantinnen wie Amal Salibi, sich mit der Hilfe von breit gefächerter Beratung und deutscher Gesetzgebung ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen. „Wir sind Anlaufstelle bei Trennung und Scheidung, geben Hilfestellung für misshandelte Frauen und vermitteln Anwälte, damit Frauen selbstständig und gewaltfrei leben können. Allerdings sind wir keine Experten für Auslandsrecht“, betont Tina Wagner. Wie schwierig es ist, mit Frauen wie Salibi in Kontakt zu kommen, zeigt sich beim Versuch, persönlich mit der jungen Syrerin zu sprechen. Zwar willigt sie ein, ihre Geschichte über Wagner erzählen zu lassen. Am Telefon selbst darüber sprechen aber will sie nicht. Auch Wagner kennt das Problem und versucht deshalb, die Frauen über zwei Wege zu erreichen: Neben der Vermittlung von Migrationsberatungsstellen organisiert die Sozialpädagogin mit ihrem Team wöchentlich Frauencafés in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in der Industriestraße. Die Frauen dort haben laut Wagner mit völlig anderen Problemen zu kämpfen als die, die Hamade betreut. Oft herrsche unter den Frauen in der LEA, unabhängig von ihrer Herkunft, große Scham. Nicht selten sind es die Frauen selbst, die sich gegenseitig verurteilen. Oft seien es die Schwiegermutter oder die eigene Mutter, die ihren Töchtern einreden, dass häusliche Übergriffe normal sind. Sie hätten sich längst damit arrangiert, in ihrem Heimatland kaum Rechte zu haben. Oft gebe es für sie nach einer Trennung keine Perspektive oder Behörden, an die sie sich wenden können. Nach einer Scheidung bleibt nur der Umzug zu den Schwiegereltern, gemeinsame Kinder bleiben beim Vater.

„Es ist enorm wichtig, diesen Frauen klar zu machen, dass häusliche Gewalt nicht in Ordnung ist. So etwas muss man nicht ertragen. Keine Frau ist selbst Schuld daran“, sind sich Hamade und Wagner einig. Wer sich zur Beratung überwindet, bekommt genau solche Sätze zu hören. „Viele haben hier einen Aha-Effekt, denn sie denken oft in Rollenbildern und Klischees“, erzählt Wagner.

Die Syrerin hat sich am Ende für die Beratung entschieden. Zwar will sie vorerst bei ihrem Mann bleiben. Auch das ist für Wagner und ihr Team ein Erfolg: Gerüstet mit dem Wissen, sich auch rechtlich wehren zu können, fühlt sich Salibi gestärkt. Durch den Austausch mit Leidensgenossinnen im FIZ weiß sie nun: Wenn die das schaffen, schaffe ich das auch.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019