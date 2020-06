Hilfen für die Kultur

Der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch lädt an diesem Mittwoch um 19 Uhr zu einer Videokonferenz zum Thema „Corona und Kultur“. Gemeinsam mit dem kulturpolitischen Sprecher der SPD-Gemeinderatsfraktion, Thorsten Riehle, bietet Weirauch für Kulturschaffende aus der Metropolregion eine Zoom-Konferenz an, um über die derzeitige Situation zu diskutieren, gegebenenfalls Fragen zu den Hilfspaketen zu beantworten und Anliegen aufzunehmen.

Anmeldung erforderlich

Diese wollen die Sozialdemokraten dann bei Land, Stadt und Bund zu vortragen. SPD-Stadträtin Helen Heberer nimmt ebenfalls an der Konferenz teil, für den Draht nach Berlin will der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci, der dort die Rhein-Neckar-Region vertritt, sorgen. „Das Herunterfahren des öffentlichen Lebens stellt nicht nur für die kulturelle Vielfalt im Land einen Einschnitt dar, sondern hat für viele Kulturschaffende gravierende wirtschaftliche Folgen, die in ihrer Dauer und Tragweite teilweise noch gar nicht abzusehen sind“, erklärt Weirauch seinen Vorstoß.

Die Diskussion findet als Zoom-Meeting statt, Interessierte können sich unter wahlkreis@boris-weirauch.de anmelden und bekommen dann die entsprechenden Zugangsdaten zugeschickt. scho

