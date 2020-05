Hilferuf nach landesweitem Konzept

Mit einem Hilferuf in Form eines Offenen Briefes hat sich an diesem Freitag der Gesamtelternbeirat der Stadt (GEB) an Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) gewandt. „Wir sind verzweifelt“, schreibt GEB-Vorsitzender Thorsten Papendick: „Wir brauchen und erwarten jetzt Ihre Führung. Handeln Sie!“ Seit sechs Wochen erlebe man eine „Überforderung der Lehrer, Eltern und unserer Kinder“. Jetzt benötige es „einen nachvollziehbaren, zeitlich strukturierten Plan“, der ein landesweites Konzept für den Heimunterricht und „einheitliche Lernmittel auf einer funktionierenden digitalen Plattform“ beinhalte. Viele Familien haben nach den Worten des GEB „keine ausreichende Zahl an Endgeräten“, es fehlten Drucker und unbegrenzter Zugang zum Internet. „Die bestehende soziale Ungerechtigkeit wird zementiert, die Bildungsschere wird immer größer“, beklagt Papendick. Bisher „vollkommen ungeklärt“ sei die Frage, „welche konkreten Hilfen Kindern angeboten werden können, die vom Elternhaus nur unzureichende oder sogar keinerlei Unterstützung bekommen“. bhr

