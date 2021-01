Hilferufe, aber auch konkrete Vorschläge

„Sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Peter“ – so beginnt der „Weckruf aus Mannheim“, ein Brandbrief des Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel (CDU) und mehrerer Unternehmer aus der Stadt an Peter Altmaier. Die sieben Seiten hat der Wirtschaftsminister (CDU) am Montagmorgen erhalten. Auf ihnen kann er lesen, welche Auswirkungen die Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung für Unternehmer auch in Mannheim haben. Löbel und die Unterzeichner belassen es aber nicht bei einer Zustandsbeschreibung ihrer unterschiedlichen Probleme. Sie schlagen Altmaier vor den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über verschärfte Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus auch konkrete Lösungen vor.

Bei vielen Selbstständigen, Einzelhändlern , Gastronomen und Unternehmern gehe die Angst vor einem wirtschaftlichen Totalschaden um. Bei vielen seien die versprochenen Hilfszahlungen bisher nicht angekommen. Und viele seien aufgrund der Struktur der Hilfsprogramme von staatlichen Finanzhilfen sogar ausgeschlossen, so Löbel.

„Zur richtigen Zeit“

„Öffnen, wer unter strengen Hygienevorschriften öffnen kann, und mit Steuergeldern denjenigen schnell und unbürokratisch helfen, die wirklich Hilfe brauchen. Das muss der Ansatz sein“, so der Abgeordnete. Er befürchtet ein böses Erwachen im Sommer, wenn jetzt nicht politisch reagiert werde. Dem möglichen Geschäftesterben in der Innenstadt und den Stadtteilen müsse mit einer schnelleren und effizienteren Auszahlung der bisherigen Hilfsmaßnahmen entgegengewirkt werden.

Zusätzlich fordern Löbel und die Unternehmer weitere Maßnahmen. Diese „Lockdown-III-Kompensationen“ sollen den betroffenen Unternehmern bis zu 75 Prozent des entstandenen Deckungsbeitragsverlustes (also der ungedeckten Fixkosten wie Miete oder Strom) ersetzen, und das ab dem ersten Euro. „Das würde den Kreis der Anspruchsberechtigten erweitern und verhindern, dass sich manch großes Unternehmen an diesen Zahlungen gesundstoßen kann“, erklärt Löbel.

Der Brief an Altmaier beschreibt für jeden der Unterzeichner die aktuelle Situation. So habe Koffer Weber 2020 einen Verlust von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen müssen. Aus den Überbrückungshilfen II sei noch kein Geld geflossen, lediglich das Kurzarbeitergeld habe dem Unternehmen geholfen. Der Waldkirch Verlag mit angeschlossener Buchhandlung beklagt, dass die Weihnachtsware im Lager liegen bleiben müsse, während der Einzel- und Onlinehandel fleißig weiter verkaufen könne.

Nikolas Löbel ist überzeugt, dass der Weckruf aus Mannheim in Berlin gehört werde. „Bundesminister Altmaier hat am Wochenende Änderungen an den Überbrückungshilfen III angekündigt. Da kommen wir mit unserem Vorschlag also gerade zu richtigen Zeit. An dieser Stelle erhoffe ich mir, etwas bewirken zu können“, sagte er dem „MM“. Vielleicht komme man auch in einen Austausch mit dem Ministerium, auch weil die Mannheimer Lösungsvorschläge sehr konkret seien.

