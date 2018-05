Hilfestellung zur Datenverordnung

Anzeige

In zwei Tagen tritt die europaweite Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Viele Firmen sind verunsichert, hat die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald festgestellt. Deshalb bietet sie einen Workshop an. Es geht unter anderem darum, was zu beachten ist und wie der Datenschutz im Alltag umgesetzt werden muss. Der Workshop findet am Freitag, 8. Juni, 9 bis 17 Uhr, in der Bildungsakademie der Handwerkskammer, B 1, 1-2, statt und kostet 595 Euro. Ansprechpartnerin ist Diana Greger, Telefon 0621/18 00 22 24, E-Mail greger@hwk-mannheim.de. Außer bei ihr ist auch eine Online-Anmeldung über hwk-mannheim.de (Stichwort Weiterbildung) möglich. bhr