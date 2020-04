Hilfsaktion am Bahnhof

Die Marketinggesellschaft der bundesweiten Einkaufsbahnhöfe, die unter der Marke Mein Einkaufsbahnhof firmiert, startet auch in Mannheim eine Unterstützungsaktion für ihre Mieter im Hauptbahnhof. Denn die Corona-Krise hat bei den kleinen Läden wirtschaftliche Spuren hinterlassen. Bei Pendlern und Reisenden soll einerseits ankommen, dass die tägliche Grundversorgung nach wie vor durch manche Shops gewährleistet ist. Deshalb haben auch Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogerien und Reformhäuser sowie der Bahnhofsbuchhandel in der Regel weiterhin geöffnet – zum Großteil auch an Sonn- und Feiertagen.

Waren werden direkt geliefert

Unter dem Hashtag #immerfürmichda sollen andererseits aber auch diejenigen, die nicht öffnen dürfen, unterstützt werden. Dabei geht es um das Feinkostgeschäft, den Blumenladen, die Bankfiliale oder den Pressevertrieb – sie alle sollen von der Hilfsaktion profitieren. Alle Umsätze wandern in die Kasse der Einzelhändler. Mein Einkaufsbahnhof appelliert an Pendler, Reisende und Kunden sowie an Bewohner im Bahnhofsumfeld, diese Geschäfte und Dienstleister zu unterstützen.

Über die Aktionsplattform www.immerfuermichda.com kann man Rabattcoupons erwerben, Gutscheine kaufen oder Waren bestellen, die dann direkt geliefert werden. aph

