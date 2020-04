Himmlische Erlebnisse, teuflischer Ort

Sie ist das charakteristische industrieromantische Merkmal des Jungbusches schlechthin – die Teufelsbrücke. So hatten unsere Rätselfreunde bei Folge 169 von „Erkennen Sie Mannheim“ keinerlei Schwierigkeiten das Bauwerk zu lokalisieren. „Die Brücke durchfuhr ich mit meinem Rudereiner fast täglich beim Training“, berichtet Ex-Athlet Jochen Meißner, der medaillenprämierter Teilnehmer von Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen ist.

„Vor Jahren hatte die Stadt Pläne, die Teufelsbrücke abzureißen. Dies sorgte für großen Widerstand im Stadtteil und über die Stadtteilgrenzen hinaus“, erinnert sich zudem Sonja Legner aus Mannheim. Gut könne sie sich noch an die Transparente mit der Aufschrift „Rettet die Teufelsbrücke!“ erinnern, die überall aushingen. „Heute noch hängt ein solches Plakat an einem Fenster in der Beilstraße, ich freue mich immer, wenn ich es sehe“, berichtet Legner. Und sie freue sich auch sehr, dass die Teufelsbrücke damals nicht abgerissen wurde. Denn: „Sie gehört zum Jungbusch!“, so Legner.

Friedbert Hofmann erzählt, dieses Rätsel sei ein Heimspiel für ihn. Er wurde kurz nach dem Krieg in der Böckstraße geboren. Der Übergang, der oberhalb der Teufelsbrücke für Fußgänger eine Passage möglich machte, wenn die Brücke offen war, weil Schiffe durchfuhren, hatte für ihn als Kind immer etwas Besonderes. „Gerade weil es eigentlich nicht erlaubt war, da oben rumzuturnen, wenn die ,normale’ Brücke benutzt werden konnte.“ Denn oben lagen Holzbohlen, deren Festigkeit nur begrenzt sicher schien. Aber für Kinder, gerade wegen des Geräuschs beim Drüberrennen, hatte sie „einen besonderen Reiz“, so Hofmann.

Ähnlich sieht es der 1930 geborene Erich Kärcher, der mittlerweile an der Bergstraße wohnt. Er könnte ein Buch schreiben über seine Kindheitserinnerungen an der Teufelsbrücke, berichtet er. Eugen Späth schließt sich an: „Obwohl es verboten war, sind wir dort immer herumgestromert“, sagt Späth. Im Sommer badeten die Kinder an der sogenannten „heißen Quelle“. Warmes Wasser kam dort aus einem Abflussrohr, welches zur Kaufmannsmühle gehörte. „Baden dort war natürlich strengstens verboten, aber uns Kindern machte es großen Spaß“, sagt Späth.

Eine emotionale und zugleich gefährliche Erinnerung verbindet der Mannheimer Manfred Hexamer mit der Brücke. „Waren die Winter sehr kalt, dann ist im Bereich der Brücke der Kanal oft zugefroren. Wir schlitterten dann auf dem Eis. Ich bin dabei sogar einmal eingebrochen, konnte mich aber aus eigener Kraft wieder befreien“, erzählt Hexamer in seinem Schreiben. Seitdem habe er die Brücke für sich in Engelsbrücke umbenannt.

Viele Leser teilen auch mit, wie sie in vergangenen Zeiten auf dem Arbeitsweg oder in der Freizeit über die Brücke fuhren, und das Bild von ihr verinnerlicht hätten: So wie Edwin Darmstädter: „Ich selbst bin in den 70er Jahren noch mit dem Motorrad darüber gefahren“, kann er berichten. „Es ist gut, dass die Brücke erhalten wurde und allen zu danken, die dazu beigetragen haben“, äußert sich zudem Reiner Dirnsteiner, nachdem er das Objekt auf dem Bild erkannt hat. „Bitte zeigen Sie uns, wie bisher, auch weiterhin Fotos aus besonderen Blickwinkeln der Stadt“, fügt er als Aufruf an die Redaktion hinzu.

Hubert Berberich wiederum gelingt ein tierischer Dreh in die Gegenwart. Denn er berichtet, dass die Örtlichkeit Teufelsbrücke auch Bewohner habe, was man aber nicht auf den ersten Blick erkenne. Am Stemmtor der Brücke hat er Ratten gesichtet, die die Mittagssonne genießen und sich nicht stören lassen, teilt er mit.

Er findet, „Erkennen sie Mannheim?“ ist immer wieder interessant. „Meist habe ich bislang die Örtlichkeiten sogar erkannt. Ich freue mich auf die Fortsetzung! Also, weiter so!“, lässt er verlauten.

Donnerstag, 16.04.2020