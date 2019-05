Himmlisches Quintett erklingt

An diesem Wochenende ist es soweit – das Miteinander der Konfessionen in der Ökumene-Kirche St. Pius in Neuostheim wird hörbar. Die am 5. Mai geweihten Ökumene-Glocken werden am Sonntag, 26. Mai, um 18 Uhr erstmals während einer Taizé-Andacht zusammen mit den beiden Glocken aus der Thomaskirche und der St. Pius-Glocke als „Himmlisches Quintett“ erklingen.

Glockentöne sind intensiv. Sie breiten sich schnell aus. Sie hallen, vibrieren, schwingen und durchdringen Instrument wie Hörende. Kurz: Es ist Bewegung im Klang einer Glocke, der auch den Menschen berührt. Gegossen wurden die Glocken von der Firma Bachert in Karlsruhe. Sie tragen die Inschriften „Ein Herr – ein Glaube – eine Taufe“ und „Wir sind eins durch ihn“.

Das größere Exemplar hat einen Durchmesser von 95,8 Zentimeter, ist 95,8 Zentimeter hoch und wiegt 574 Kilogramm. Die kleinere Glocke bringt 140 Kilogramm auf die Waage und misst 59 Zentimeter in Durchmesser und Höhe. Gemeinsam mit den „Senioren“ – der Pius und den neu eingezogenen Glocken der evangelischen Thomaskirche – bilden die „Neulinge“ das Geläut der Ökumene-Kirche. schu/dv

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.05.2019