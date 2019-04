Hinschauen an Karfreitag

Vor wenigen Wochen kamen 49 Menschen bei einem Terrorangriff auf zwei Moscheen in Christchurch in Neuseeland ums Leben. So viele Leben sind abgebrochen, so viel Schmerz, so unaushaltbar viel Leid. Opfer dieser sinnlosen Anschläge kann jeder werden. Das ist es, was uns persönlich daran so erschreckt. Aber das ist es nicht allein. Es ist auch der Schrecken darüber, in was für einer Welt wir leben, in der Menschen zu solch entsetzlichen Taten in der Lage sind. Ich traue mich an manchen Tagen kaum mehr, die Nachrichten einzuschalten – aus Angst, wieder mit neuen unfassbaren Gräueln konfrontiert zu werden. All diese Tode sind so unnötig, so sinnlos. Sie trüben unseren Blick auf das Leben, sie erschüttern unser Weltbild. Am liebsten möchte ich wegschauen.

Am Karfreitag schauen wir jedoch nicht weg. Wir schauen bewusst hin. Wir gedenken eines sinnlosen Todes. Ein sinnloser Tod einst auf Golgatha, sinnlose Tode in Neuseeland, in Paris, in Berlin. Oder: weniger spektakulär, dafür viel häufiger: Sinnloses Sterben im Straßenverkehr, durch Selbstmord, durch Krankheit. So viele Menschen erleiden einen zu frühen, sinnlosen Tod.

Die Stärke des Christentums

Es ist die große Stärke des Christentums, dass es sich dem sinnlosen Tod stellt. Von Anfang an sind Christen dem Schrecken des Todes nicht ausgewichen, sie haben die Schrecklichkeit des Sterbens Jesu nicht geleugnet und nicht verdrängt. Das Christentum flüchtet sich eben nicht in Vertröstungen. Für das Leid in der Welt liefert es keinen billigen Trost, keine seichten Erklärungen. Der christliche Glaube lehrt hinzuschauen, nicht wegzuschauen. In der Erinnerung an Jesu Sterben ist das Sterben all jener aufbewahrt, die wir vermissen und die uns so schmerzlich fehlen: alle Opfer von Gewalt und Willkür, alle Opfer von Katastrophen und Terror, alle Opfer eines zu frühen Todes. Das Christentum hält die Sinnlosigkeit deren Todes aus. Das ist seine große Wahrhaftigkeit und Stärke.

Doch die Sinnlosigkeit des Todes behält nicht das letzte Wort. Ermutigt durch die Erscheinungen nach Ostern lernen die Anhänger Jesu, dessen Leiden und Sterben mit anderen Augen zu sehen. Die Deutungsmacht der Mörder Jesu, so überwältigend sie am Karfreitag noch erschienen ist, zerfällt. Die Anhänger üben sich darin, die Perspektive Gottes einzunehmen, sie wagen es, den Weg Jesu als Weg der vollendeten Liebe zu begreifen. Der Gefolterte hat die Mission der Liebe bis zuletzt durchgehalten, hat Gewalt nicht mit Gegengewalt beantwortet. Die Liebe hat sich vollkommen hingegeben und aufgezehrt. Sie hat sich auch durch Gewalt und Tod nicht schrecken und nicht vom Weg abbringen lassen.

Perspektive der Liebe

Es ist nach Ostern nicht alles wieder wie früher. Der Schrecken des Todes bleibt ein Schrecken, die Sinnlosigkeit des Sterbens Jesu bleibt ein Skandal. Mörder bleiben Mörder, es wird nichts ermäßigt, der Schmerz bleibt. Aber das eine ändert sich doch: Der Mut zum Leben kehrt zurück. Den Mördern wird die Deutungshoheit über die Sendung Jesu entrissen. Ostern führt die Perspektive der Liebe ein. Die sollten wir, das lehrt der Karfreitag, alle Menschen rücken, die einen sinnlosen, einen zu frühen Tod gestorben sind. Denn Gott liebt sie und hält zu ihnen – im Leben und auch im Tod.

Tanja Schmidt

Evangelisches Pfarramt

Leutershausen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019