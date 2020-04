Hinter den Kulissen von „ZusaMMenhalt“

Menschen verbinden, die helfen wollen, mit jenen, die Hilfe brauchen: Mehr als 80 Leserinnen und Lesern konnte der „MM“ in den vergangenen Woche zusammenbringen, um gemeinsam die Pandemie zu bewältigen. Ein Blick hinter die Kulissen:

Dagmar Wolf telefonischer Kundenservice

„Unter der Telefonnummer 0621/3 92 23 35 erreichen Anrufer meine Kolleginnen aus dem telefonischen Kundenservice oder mich. Sie schildern uns, welche Form der Unterstützung sie benötigen oder welche Hilfe sie anbieten. Wir erfassen dann diese Daten und überprüfen, ob die Person bei uns als Abonnent registriert ist. Das ist wichtig, da wir sicherstellen wollen, dass Enkeltrickbetrüger keine Chance haben.

Bei unseren Telefonaten erlebe ich momentan viel Freundlichkeit und Dankbarkeit. Wie meine Kolleginnen arbeite ich derzeit im Home office und habe Ruhe zu telefonieren. Denn in diesen Zeiten geht ein Telefonat natürlich auch mal länger. Zudem bekommen wir an die Mailadresse zusammenhalt@mamo.de auch viele Nachrichten mit Unterstützungsangeboten. Wir pflegen diese Daten der Helfer und Hilfesuchenden in eine Tabelle ein, die wir mehrmals täglich aktualisieren und den Kolleginnen aus dem Marketing und der Redaktion zur Verfügung stellen, die die Menschen dann miteinander verbinden.“

Jasmin Otto Marketing

„Bei der Vermittlung fange ich bei den Hilfesuchenden an und sehe mir auf einer Karte an, in welchem Stadtteil sie wohnen. Das vergleiche ich dann mit unserer Helferliste: Wer wohnt in die Nähe und kann die geforderte Unterstützung anbieten? Wir hatten schon Paare, die nur eine Querstraße auseinanderwohnen und sich jetzt kennenlernen. Dann rufe ich als erstes unsere Helfer an und frage, ob sie gesund sind und ob sie noch helfen können. Ich nenne ihnen den Namen der Person, an die wir sie vermitteln wollen, und den Straßennamen. Anschließend rufe ich die Hilfesuchenden an und gebe Ihnen die Kontaktdaten weiter, damit sie selbst Kontakt aufnehmen können.

Jedes Gespräch mit unseren Lesern ist etwas Besonderes. Sie freuen sich, dass wir uns zeitnah melden, das ist uns sehr wichtig. Wenn ich zwei Menschen erfolgreich vermitteln konnte, löst das bei mir immer Glücksgefühle aus. Diesen Zusammenhalt unter den Menschen und das Wissen, dass wir unseren Lesern wirklich helfen können und dass sie versorgt sind, erfüllen mich.

Am Ende von manchen Gesprächen frage ich noch, ob meine Kollegin Julia Wadle aus der Redaktion sie für die Berichterstattung anrufen darf. Ein ,Nein’ sagen ist dabei völlig in Ordnung.“

Selina Katzenmeier Marketing

„Dankbarkeit erleben wir momentan nicht nur von den Personen, die Hilfe anbieten, sondern auch von unseren Helfern. Sie freuen sich, wenn wir anrufen, und sind sehr aufgeschlossen. Bislang wird vor allem Hilfe beim Einkaufen benötigt. Da wir glücklicherweise die Situation haben, dass wir mehr Helfer als Hilfesuchende haben, kommt es auch vor, dass wir einen Helfer erst nach zwei Wochen vermitteln können. Doch auch in diesem Fall gab es eine positive Rückmeldung. Obwohl wir derzeit alle im Homeoffice arbeiten, sind wir für die Personen, die wir vermitteln, stets erreichbar für Rückfragen. Auch bei der Vermittlung gibt es Fragen, wie man beispielsweise das Geld überreicht und gleichzeitig Abstand hält.“

Julia Wadle Redaktion

„Gemeinsam mit meinen Kolleginnen vermittle ich unsere Leserinnen und Leser untereinander. Zusätzlich kümmere ich mich um die Berichterstattung über unsere Aktion: Denn es ist uns wichtig, dass Menschen, die sich aus Scham oder Unsicherheit nicht melden, den Mut bekommen, nach Hilfe zu fragen. Gleichzeitig wollen wir damit unseren Helfern danken, deren Engagement nicht selbstverständlich ist. Für die Berichte telefoniere ich mit den Helfern und Menschen, die Hilfe angenommen haben, und lasse mir davon telefonisch berichten. Manche von ihnen habe ich selbst vermittelt, andere hat meine Kollegin angefragt, ob sie für eine Berichterstattung zur Verfügung stehen. Die Namen meiner Gesprächspartner verwende ich nur, wenn diese dem zustimmen, sonst berichte ich anonymisiert von den hoffnungsvollen, rührenden und manchmal auch lustigen Geschichten, die uns dankbar machen.“

